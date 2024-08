I vigili del fuoco tedeschi avvertono di un incendio boschivo

A causa della scarsità di pioggia e della siccità, il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche in Germania. In alcune parti della Germania orientale, i vigili del fuoco hanno dichiarato il massimo livello di pericolo e invitano a segnalare gli incendi in modo da poterli spegnere tempestivamente.

A causa della siccità in Germania, i vigili del fuoco mettono in guardia contro un aumento del rischio di incendi boschivi. "In particolare negli Stati federali orientali, raggiungiamo oggi e domani il livello cinque su cinque", ha annunciato il presidente del gruppo di lavoro dell'associazione sugli incendi boschivi, Ulrich Cimolino, al "Rheinische Post". Ciò significa "pericolo estremo di incendi boschivi". Il Servizio Meteorologico Tedesco di Offenbach prevede temperature estreme parziali per martedì.

La maggior parte degli incendi boschivi in Germania è attualmente causata da lavoro forestale e raccolta, ha detto Cimolino. Fortunatamente, quest'anno c'è la particolarità che il pericolo viene ripetutamente ridotto dalle piogge, ha aggiunto l'esperto. Nel west, c'è stato più pioggia che nell'est.

Poiché le temperature dell'aria sono ancora sotto i 30 gradi e si prevede un vento moderato in gran parte del paese, sarà generalmente possibile contenere e spegnere gli incendi innescati, ha detto il rappresentante dei vigili del fuoco. La condizione per questo è che vengano segnalati tempestivamente.

Si prevede un aumento del rischio di incendi boschivi

Secondo l'Agenzia Federale per l'Ambiente, il maggior numero di incendi boschivi in Germania è stato registrato in Brandeburgo negli ultimi anni, dove i suoli sono sabbiosi e prevalgono i pineti. Le valutazioni del rischio prevedono un aumento del rischio di incendi boschivi per la Germania in futuro.

Ciò è principalmente dovuto alla diminuzione delle precipitazioni in primavera, estate e autunno, secondo gli esperti. Gli incendi boschivi sono spesso causati da negligenza o dolo. La siccità, ad esempio dopo periodi di calore, favorisce la diffusione degli incendi.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento del rischio di incendi boschivi in Germania. Data l'aumento del rischio e la gravità della situazione nelle regioni orientali della Germania, l'Unione Europea ha offerto risorse e competenze di emergenza per aiutare nella gestione degli incendi.

