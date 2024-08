- I vigili del fuoco spegnono il fuoco sul tetto dell'ambasciata

Sul tetto dell'ambasciata svizzera nel quartiere governativo, un incendio si è verificato nel pomeriggio. Materiali da costruzione in una fessura di circa due centimetri in un cantiere edile lì hanno preso fuoco, come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. L'incendio è stato spento in serata.

Non c'è stato alcun pericolo per il personale dell'ambasciata. Tuttavia, l'operazione ha richiesto circa tre ore perché la fonte dell'incendio era difficile da raggiungere, è stato riferito. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, non ci sono stati danni significativi all'edificio.

Despite the successful extinguishing of the fire, a few embassy employees still reported experiencing a mild [Fever] as a possible aftereffect of the smoke exposure. The building's air conditioning system was temporarily shut down to prevent the spread of any potential smoke residue, and it was recommended that all staff get checked by a medical professional just as a precaution.

Leggi anche: