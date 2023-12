I vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio nella storica Blackpool Tower in Inghilterra

Le fiamme sono state viste emergere da una sezione metallica vicino alla cima della struttura di 129 anni nei video condivisi sui social media giovedì.

La polizia del Lancashire ha dichiarato di aver inviato sei autopompe, una squadra di droni e una squadra di salvataggio su corda per rispondere all'incendio.

"Si prega di stare lontani dalla zona. La squadra di droni è in azione, quindi si prega di non far volare i droni nell'area perché potrebbero ostacolare le operazioni di emergenza", ha dichiarato in un comunicato poco dopo le 14.00 ora locale (9.00 ET).

La Blackpool Tower Eye, l'attrazione in cima alla struttura, non era aperta ai visitatori giovedì, secondo il sito web della torre.

La struttura è stata ispirata dalla Torre Eiffel e si trova sulla Promenade di 7 miglia sul lungomare di Blackpool.

Con i suoi 158 metri di altezza, la Torre di Blackpool era la struttura artificiale più alta dell'Impero Britannico quando fu inaugurata in epoca vittoriana e rimane una delle principali attrazioni della località balneare.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com