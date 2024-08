I vigili del fuoco riferiscono progressi nella lotta contro gli incendi boschivi nei pressi di Atene

Venti forti hanno alimentato l'incendio peggiore di questa stagione degli incendi boschivi finora. Ci sono ancora focolai attivi, ha detto un portavoce degli incendi, ma non ci sono più aree "particolarmente preoccupanti".

L'incendio è scoppiato domenica a Varnavas, circa 35 chilometri a nord di Atene, e si è propagato ai sobborghi nord-orientali di Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou e Virisila. Secondo l'Osservatorio Nazionale, un'area di 10.000 ettari è stata bruciata finora. Molti edifici e auto sono stati distrutti.

Martedì mattina, il corpo di una donna stimata essere intorno ai 60 anni è stato trovato in una fabbrica bruciata a Chalandri. Le autorità l'hanno identificata come una cittadina moldava. Potrebbe essere la prima vittima legata all'incendio. Almeno 66 persone sono state trattate per ferite dal momento in cui gli incendi sono iniziati domenica, comprese cinque squadre dei vigili del fuoco.

Sono stati dispiegati circa 700 vigili del fuoco con 200 automezzi e 12 aerei. Inoltre, quasi 300 vigili del fuoco in più, insieme a elicotteri, automezzi e autobotti provenienti da Francia, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Turchia, erano attesi. Atene aveva precedentemente richiesto assistenza e attivato il meccanismo UE del 2001.

Non era chiaro initially se la Germania avrebbe inviato aiuti alla regione. La Grecia aveva richiesto speciali aerei antincendio, elicotteri e diverse unità a terra, ha detto il Ministero Federale dell'Interno all'AFP. La Renania Settentrionale-Vestfalia ha offerto di inviare una delle sue squadre dei vigili del fuoco, ma era ancora in attesa di una risposta dalle autorità greche.

Migliaia di persone nella regione della capitale hanno dovuto lasciare le loro case. Le persone sono state accolte in palasport e gli animali in uno stadio olimpico abbandonato. Per il secondo giorno di fila, una spessa coltre di fumo aleggiava su grandi parti della capitale. Gli scienziati hanno avvertito di un preoccupante aumento di particelle pericolose nell'aria.

Il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze e fatto ritorno ad Atene, dove ha chiamato una riunione di crisi per martedì. Finora, non ha fatto dichiarazioni pubbliche sugli incendi. Dopo la stagione degli incendi devastanti dello scorso anno, c'è stata una rinnovata critica alla gestione del governo sulla stampa.

Data la situazione in Grecia, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invitato i capi di Stato e di governo di tutto il mondo a onorare i loro impegni per combattere il cambiamento climatico. "Gli incendi in Grecia minacciano le vite e la salute e sono estremamente preoccupanti", ha scritto Tedros su X.

Dopo l'inverno più caldo mai registrato, giugno e luglio sono stati anche i mesi più caldi mai registrati in Grecia. Il rischio di incendi boschivi è estremamente alto, con diversi incendi che scoppiavano ogni giorno.

