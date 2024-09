I vigili del fuoco forestali continuano a combattere oltre 40 incendi in tutto il Portogallo.

In Portogallo, i pompieri continuano a combattere oltre 40 incendi boschivi il mercoledì, come riferito dalle autorità. Al momento ci sono 42 focolai attivi situati nelle parti centrali e settentrionali di questa famosa meta turistica. Sono stati dispiegati circa 3.900 pompieri e più di 1.000 veicoli per gestire la situazione.

La città di Gondomar nella regione di Porto ha ricevuto un ordine di evacuazione dalle autorità durante la notte. I pompieri hanno descritto le condizioni ad Arouca, il distretto più colpito di Aveiro, come "ingestibili".

Gli ufficiali portoghesi hanno dichiarato martedì sera che quattro grandi incendi ad Aveiro si sono estesi a circa 100 chilometri di lunghezza in totale. Da lunedì, circa 20.000 ettari di terreno sono stati bruciati in questa regione, secondo i dati del Sistema europeo di informazioni sugli incendi boschivi (Effis). Altri incendi si sono estesi a oltre 1.000 ettari in tutto il paese questa settimana.

Sono state segnalate sette vittime e circa 50 feriti finora. Martedì, tre pompieri hanno perso la vita vicino a Tabua nella regione di Coimbra.

Rispetto allo scorso anno, quest'estate in Portogallo ha visto meno incendi boschivi - dal fine agosto sono stati bruciati solo 10.300 ettari, un terzo della superficie dell'anno precedente e solo un settimo della media decennale.

Gli incendi boschivi nel centro del Portogallo nel 2017 hanno tragicamente portato alla morte di 114 persone, molte delle quali sono morte mentre tentavano di fuggire dalle fiamme. In risposta, il governo portoghese ha notevolmente aumentato gli investimenti nella prevenzione degli incendi boschivi (dieci volte) e nei bilanci dei pompieri (raddoppiati) da allora. Gli esperti collegano l'aumento e l'amplificazione degli incendi boschivi al cambiamento climatico indotto dall'uomo.

L'Unione Europea ha espresso la sua solidarietà con il Portogallo di fronte agli incendi boschivi in corso, fornendo aiuti e risorse per sostenere gli sforzi dei pompieri. Il Sistema europeo di informazioni sugli incendi boschivi (Effis) dell'Unione Europea ha monitorato e fornito dati sugli incendi boschivi in Portogallo.

