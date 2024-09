I vigili del fuoco di Dresda si preparano per le inondazioni imminenti

Piogge intense e continue piogge nella Repubblica Ceca suscitano preoccupazioni per le possibili inondazioni a Dresda. Ciò potrebbe creare complicazioni nel processo di recupero del Ponte Carlo mezzo crollato. Tuttavia, i pompieri di Dresda rimangono ottimisti.

I pompieri di Dresda si stanno preparando per possibili inondazioni lungo il fiume Elba. Tuttavia, le operazioni di pulizia in corso per il crollo del ponte potrebbero essere influenzate. Michael Klahre dei pompieri di Dresda ha menzionato la possibilità di maltempo nell'est. "Stiamo tenendo d'occhio la situazione", ha detto.

Non sono state prese azioni immediate poiché la situazione meteorologica rimane incerta. Un piano di emergenza è stato predisposto e attivato in caso di inondazioni. "Siamo pronti e ben preparati", ha aggiunto Klahre.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede forti piogge nell'est, in particolare nelle regioni della Repubblica Ceca, dell'Isar e del Riesengebirge, e in grandi parti dell'Austria. Queste precipitazioni influenzeranno i fiumi in Sassonia.

Livelli d'acqua elevati previsti a partire da domenica

Secondo un meteorologo del DWD di Lipsia, piogge persistenti sono probabili a est dell'Elba dal venerdì alla domenica, in particolare nella regione di frontiera tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Le precipitazioni previste potrebbero raggiungere i 40-50 litri per metro quadrato. Tuttavia, la Repubblica Ceca e una parte significativa dell'Austria potrebbero ricevere ancora più pioggia, con quantità che raggiungono i 150-200 litri per metro quadrato. Ciò influenzerà le zone superiori dell'Elba e altri fiumi in Sassonia, causando un aumento dei livelli d'acqua a partire da domenica o lunedì. Il Centro Alluvioni dello Stato è responsabile delle previsioni di precise inondazioni in Sassonia. Attualmente, non ci sono avvisi meteorologici o di inondazioni per lo Stato Libero.

