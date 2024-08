- I vigili del fuoco devono raffreddare il contenitore chimico di una lavanderia

A causa dell'espansione di diversi contenitori di sostanze chimiche in una lavanderia a causa del calore, che minacciavano di esplodere, numerosi pompieri hanno raffreddato i serbatoi con l'acqua. Più di cento membri dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco e dell'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) sono stati dispiegati nella lavanderia di Blaichach (distretto di Oberallgäu) martedì. Sono riusciti a impedire che le sostanze chimiche fuoriuscissero, come riferito dalla polizia. Più tardi quella notte, una società specializzata ha trasportato via i contenitori.

C'era già stato un incidente grave nella lavanderia durante la notte di martedì. Lì, una sostanza chimica era fuoriuscita da un serbatoio da 1.000 litri durante un incidente operativo. Questa sostanza ha reagito con un'altra sostanza chimica, generando sostanze dannose. In totale, quattro persone sono rimaste ferite. I servizi di emergenza hanno poi pompato le sostanze chimiche in serbatoi e li hanno posizionati nel cortile, dove si sono riscaldati.

Le sostanze chimiche riscaldate nei serbatoi rappresentavano un rischio di ulteriore espansione e fuoriuscita, richiedendo una gestione attenta da parte dei pompieri. Nonostante il rischio, era fondamentale trasportare via i contenitori pieni di queste sostanze chimiche dalla struttura per motivi di sicurezza.

Leggi anche: