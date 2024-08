- I vigili del fuoco devono liberare gli adolescenti dal deposito.

Incidente Trasformato in Operazione di Soccorso: Pompieri di Dortmund Liberano Adolescente dal Cassetto per Pacchi

Un imprevisto incidente ha portato a un emozionante salvataggio da parte dei pompieri di Dortmund. Un giovane si è ritrovato intrappolato all'interno di un cassetto per pacchi e ha richiesto aiuto per uscirne, utilizzando attrezzature di soccorso potenti. Secondo i resoconti della polizia, il giovane è stato intrappolato dai suoi amici durante il fine settimana e non è riuscito a liberarsi da solo.

Dortmund: Amici Intrappolano Amico nel Cassetto per Pacchi

Due autopompe e un'ambulanza sono state chiamate sulla scena per liberare il giovane da uno dei cassetti superiori più grandi. "Per fortuna, stava bene e aveva una bevanda per fargli compagnia," hanno comunicato i pompieri dopo l'operazione rapida in un'area suburbana di Dortmund. "Se il teenager si nascondesse o fosse stato intenzionalmente intrappolato, rimane speculativo."

Successivamente, la polizia ha chiarito che il giovane non si era auto-imprigionato, ma era stato aiutato dai suoi cosiddetti amici. In definitiva, si è rivelato uno scherzo poco saggio piuttosto che un atto criminale.

L'operazione di soccorso, guidata dai pompieri di Dortmund, è riuscita a liberare l'adolescente dal cassetto per pacchi dopo che era stato intrappolato dai suoi amici. Dopo l'operazione, l'adolescente è stato trovato illeso, con una bevanda per fargli compagnia.

