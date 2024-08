I vigili del fuoco combattono gli incendi boschivi in diverse regioni della Grecia

Un altro incendio si è verificato domenica pomeriggio presto a Megara, nella regione dell'Attica occidentale. 48 vigili del fuoco e diversi volontari erano presenti con 13 veicoli, due aerei e due elicotteri.

Un incendio nella città di Lagadas, nella regione di Salonicco, è stato parzialmente contenuto mentre 20 vigili del fuoco, 10 veicoli e un elicottero combattevano le fiamme.

Il ministro della Protezione civile Vassilis Kikilias aveva avvertito sabato che le condizioni meteorologiche fino al 15 agosto avrebbero potuto favorire gli incendi boschivi. Ha detto che "le temperature estremamente elevate e le condizioni meteorologiche pericolose" sarebbero prevalse, aggiungendo che "metà della Grecia è nella zona rossa" a causa dei forti venti e della siccità estrema.

Il direttore di ricerca dell'Osservatorio Nazionale di Atene, Kostas Lagouvardos, ha avvertito domenica mattina che le fiamme avrebbero potuto rapidamente sfuggire al controllo date le attuali condizioni meteorologiche se non fossero state affrontate prontamente. Con velocità del vento che raggiungevano i 80-90 chilometri all'ora domenica, era il giorno più difficile per i vigili del fuoco.

La Grecia, che ha vissuto l'inverno più caldo mai registrato, ha anche registrato il giugno e il luglio più caldi dal 1960, rendendola estremamente vulnerabile agli incendi boschivi.

