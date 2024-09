I videoproiettori 3D trasmettono immagini olografiche direttamente nella vostra sala da pranzo

La società ha prodotto un dispositivo ingombrante che supera l'altezza di un giocatore medio NBA e pesa più di 400 libbre. Questa invenzione ha la capacità di mostrare un video di un individuo, dando l'impressione di tridimensionalità attraverso astuti trucchi visivi e manipolazioni grafiche.

Questo dispositivo può riprodurre video salvati così come i feed in diretta, e qualsiasi fotocamera ad alta definizione, come un iPhone, può servire come sorgente. Anche se le immagini non sono tecnicamente ologrammi, l'aggiunta di ombre dietro la figura e riflessi sotto i piedi inganna il cervello nel presupporre che ci sia una persona dentro di esso.

David Nussbaum, fondatore e CEO della società, ha fornito un esempio del suo utilizzo, dicendo: "Abbiamo teletrasportato William Shatner da Los Angeles a Orlando, in Florida, per partecipare a un evento a cui non poteva partecipare di persona".

Nussbaum ha fondato Proto nel 2018 e ha un team di 45 dipendenti. La società ha venduto quasi 1.000 unità.

Ci sono due versioni a grandezza naturale di questo dispositivo; il Proto Epic e il Proto Luma, che costano rispettivamente $29.000 e $65.000. Il Proto M, una versione da tavolo, è alto 30 pollici, pesa meno di 30 libbre e costa $5.900.

Anche se è considerevolmente più costoso di una normale chiamata video, la società offre un'opzione di leasing per il suo modello di grandi dimensioni a $2.500 al mese.

Un singolo dispositivo Proto è sufficiente per stabilire una connessione, ma la comunicazione Proto-PROTO non è attualmente supportata; tuttavia, due utenti Proto possono comunicare tra loro utilizzando una seconda fotocamera, come uno smartphone.

Nussbaum descrive Proto come "un'azienda business-to-business", con clienti di alto profilo come Amazon (AMZN), Verizon (VZ), Siemens, Accenture, Walmart (WMT), la NFL e le principali reti televisive statunitensi. Tuttavia, prevede un futuro in cui il suo dispositivo più piccolo potrebbe essere accessibile per meno di $1.000 per l'uso domestico.

Collocando un'immagine 2D in uno spazio 3D life-size, Proto crea un'esperienza più coinvolgente di una normale chiamata video. "Vedi me come se fossi proprio qui. Questo rende la nostra conversazione più autentica, più coinvolgente", ha spiegato Nussbaum.

Le scatole Proto sono statedeployate all'aeroporto JFK di New York e all'hotel Beverly Wilshire di Beverly Hills, offrendo servizi di concierge nelle suite e nei penthouse.

Una tecnologia simile lanciata dalla società olandese Holoconnects è stata utilizzata in hotel scandinavi e per la pubblicità da BMW. Google sta collaborando con HP per commercializzare Project Starline, promettendo di migliorare le conversazioni di videoconferenza con più profondità e realismo, e Cisco sta lavorando per integrare gli ologrammi in Webex.

Di recente, Proto ha iniziato a collaborare con università, tra cui Central Florida, MIT, Vanderbilt, Stanford e l'Università di Loughborough nel Regno Unito, per proiettare relatori ospiti da tutto il mondo.

Gary Burnett, professore di creatività digitale all'Università di Loughborough, che ha utilizzato le scatole Proto, ha detto: "Durante le lezioni di prova iniziali, è stato evidente che gli studenti hanno sentito una forte sensazione di co-presenza con il relatore ologramma, credendo che fosse 'nella stanza', sensibile e si comportasse come un vero lecturer".

"La maggior parte degli studenti ha prestato attenzione per tutta la sessione e, although this wasn't a formal part of their education, it was apparent that they were learning, as evidenced by a surprise quiz at the end of the lectures", ha aggiunto Burnett.

Esperienza immersiva

All'inizio di quest'anno, Proto ha avviato una partnership con West Cancer Center, consentendo ai medici in zone remote di 'teletrasportarsi' nelle cliniche.

"Per l'oncologia e le cure palliative, la comunicazione non verbale è estremamente importante perché spesso comunichiamo informazioni complesse e a volte consegniamo notizie difficili o impegnative", ha detto W. Clay Jackson, un medico della clinica e professore all'Università del Tennessee.

"L'esperienza del paziente con Proto è nettamente superiore ai formati tradizionali di telemedicina basati su schermo. L'immagine life-size, tridimensionale immerge veramente il paziente nella visita, consentendo di comunicare efficacemente, quasi come se potessi toccarli", ha detto Jackson.

Una dei pazienti di Jackson, Crystal Freeman, ha elogiato la tecnologia per servire meglio i pazienti rurali rispetto alle normali visite virtuali. "Ho avuto visite di telemedicina, ma il servizio può essere discontinuo e non hai la sensazione di essere in una visita medica vera e propria", ha detto Freeman.

Nussbaum utilizza la tecnologia a casa per connettere i suoi figli a Los Angeles con i suoi genitori nel New Jersey, una situazione in cui una chiamata video non raggiunge il segno.

"Certo, puoi comunicare, ma non puoi connetterti. Quindi ho pensato, cosa succederebbe se potessi teletrasportarli nelle case l'uno dell'altro? Ora lo stiamo facendo. Questo, per me, è un assaggio del futuro mentre guardo i miei genitori e i miei figli interagire da 3.000 miglia di distanza. Questo, per me, è una delle cose più grandi che stiamo facendo", ha detto Nussbaum.

L'industria tecnologica sta mostrando un crescente interesse per la tecnologia di telepresenza 3D, con società come Google che collaborano con HP su Project Starline e Cisco che integrano gli ologrammi in Webex. Nel mondo degli affari, Proto ha stabilito partnership con clienti di alto profilo come Amazon (AMZN), Verizon (VZ) e Siemens, tra gli altri.

David Nussbaum, CEO di Proto, vede un futuro in cui i dispositivi Proto più piccoli potrebbero essere accessibili per meno di $1.000 per l'uso domestico, rendendo questa tecnologia più accessibile e diffusa nei settori aziendale e personale.

Leggi anche: