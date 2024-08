- I viaggiatori si ritrovano bloccati sulle terre di Minorca e Maiorca

L'isola minore delle Baleari, Menorca, ha subito intense tempeste, specialmente nella zona centrale, in particolare nel comune di Es Mercadal. In questa zona, case, strade e campi sono stati sommersi dall'acqua, come riportato dal quotidiano "Última Hora".

Si sono registrati circa 200 litri di pioggia per metro quadro in un paio d'ore il giovedì. Le persone sono state costrette a cercare rifugio sui tetti delle loro case allagate.

Gli abitanti di Menorca evacuati in elicottero

Le autorità locali hanno condiviso un video che mostra il soccorso di diverse persone insieme ai loro animali domestici da un tetto piatto allagato da un elicottero. Nella città di Alaior, le auto sono state trascinate via dall'acqua delle piogge torrenziali. Finora non sono state segnalate vittime a causa dei numerosi avvertimenti meteorologici emessi in precedenza.

Mallorca, la più grande isola delle Baleari, ha subito meno effetti della tempesta rispetto a quanto previsto. Anche lì ci sono state forti piogge, causando allagamenti temporanei nelle strade, come a Sóller. Tuttavia, l'allerta massima dell'Aemet per il servizio meteorologico è stata ritirata rapidamente.

I viaggiatori che tornavano dall'aeroporto di Palma, colpiti dalle tempeste che hanno devastato le Baleari mercoledì e giovedì, non hanno trovato molto conforto in questa situazione. Solo mercoledì sono stati cancellati oltre 40 voli.

Voli di ritorno dalle isole Baleari ritardati di metà settimana

Una famiglia di cinque persone, comprese un bambino, di Oberhausen, è stata informata da Eurowings che il loro probabile volo di ritorno in Germania, originariamente previsto per giovedì, sarebbe ora previsto per la sera di lunedì. Invece, sarebbero stati portati prima a Berlino e poi con un volo di collegamento alla loro destinazione finale a Düsseldorf, come riportato da "Mallorca Zeitung" e "Mallorca-Magazin". Situazioni simili sono state affrontate da altri passeggeri delle compagnie aeree.

La compagnia aerea Eurowings si è scusata con i viaggiatori, affermando di fare del proprio meglio per far tornare i passeggeri a casa il prima possibile. La forte linea di temporali sopra le Baleari ha costretto la cancellazione di numerosi voli mercoledì e giovedì, secondo la compagnia.

although 15 additional flights to and from Mallorca were arranged, it failed to meet the entire return trip demand displayed by the travelers. This particular weekend also marked the end of the summer holidays in North Rhine-Westphalia, making the situation more complex.

Other travelers from different airlines also faced similar flight disruptions due to the intense weather in the Balearic Islands. Despite the efforts to reorganize flights, many passengers had to adjust their return plans significantly.

Leggi anche: