I viaggiatori che si dirigono immediatamente verso le isole greche non vedono l'attrazione di questo esclusivo rifugio.

In particolare a Costa Navarino, si trova un'estesa espansione di lusso con quattro resort (tra cui il primo Mandarin Oriental in Grecia), campi da golf, centri commerciali, punti di ristoro e strutture benessere. Questa zona, situata nella regione di Messinia a circa tre ore di distanza da Atene, era precedentemente nota per i suoi paesaggi rurali, le olive di Kalamata, i santuari antichi e una battaglia navale significativa. Ora, si sta evolvendo in una destinazione turistica globale ammirata in tutto il mondo, offrendo una ricca storia, villaggi incontaminati e spiagge incontaminate, oltre alle sue strutture di lusso in evoluzione.

Costa Navarino è un complesso residenziale e turistico che comprende The Romanos, un resort di lusso della Collezione di Luxury, a W e a Westin. Distribuiti su una superficie di 1.000 ettari, questa ricca varietà include anche un vivace mercato sul lungomare chiamato Navarino Agora. Questo hub offre un'ampia gamma di esperienze di shopping, ristorazione e cultura, comprese degustazioni di vino e concerti, tutti accessibili e gratuiti per il pubblico.

Costa Navarino sta emergendo come un'opzione sulla lista delle vacanze di lusso, insieme a Saint-Tropez, Capri e Ibiza, ma senza la folla opprimente.

Ambizioni Ambitiose

Questo ambizioso piano è stato concepito da una singola persona, il capitano Vassilis Constantakopoulos.

Nato e cresciuto nel villaggio di Diavolitsi in Messinia, Constantakopoulos ha guidato la più grande compagnia di navigazione cargo privata indipendente del mondo. Commosso dal potenziale della sua terra natale, ha dedicato la sua vita a rinvigorire Costa Navarino tenendo conto della sostenibilità. L'idea di trasformare Costa Navarino in una destinazione turistica di lusso è nata negli anni '80. Nel 1997, Constantakopoulos ha acquisito gran parte del terreno necessario per il progetto Costa Navarino e ha fondato la società di sviluppo TEMES. Il progetto è poi partito e lui ne ha diretto l'esecuzione fino alla sua morte nel 2011.

“Il suo obiettivo era riportare le persone in Messinia”, ha commentato Giota Spiliotopoulou, responsabile delle comunicazioni della società di Atene TEMES. Costa Navarino è il progetto di punta del gruppo TEMES e la società ha finora investito più di 1,25 miliardi di euro (circa 1,4 miliardi di dollari) nello sviluppo.

La visione del capitano Vassilis ha portato alla creazione di una destinazione completa che si adatta a diverse preferenze, comprese le famiglie, gli appassionati di golf e gli adulti in cerca di tranquillità. Le opzioni di alloggio si adattano a diverse preferenze, che vanno dall'hotel W, focalizzato sugli adulti, al recente Mandarin Oriental, aperto ad agosto 2023.

La destinazione compete intensamente con altri luoghi glamour del Mediterraneo, ma a differenza di questi luoghi ben stabiliti, Costa Navarino è stata costruita con una prospettiva di sostenibilità.

“Il capitano Vassilis era un individuo attento all'ambiente. Durante la costruzione, abbiamo spostato 7.000 olivi, 9.000 specie diverse di alberi e 1.000.000 piante autoctone e li abbiamo subsequently ripiantati. Sono andati persi solo 10 o 15 olivi”, ha dichiarato Spiliotopoulou.

Non c'è alcun tipo di rifiuto plastico in tutto il complesso e sono state adottate misure di conservazione costruendo tre riserve per ottimizzare l'uso dell'acqua e il riciclo dei rifiuti. Costa Navarino collabora con l'Università di Stoccolma per un osservatorio ambientale sul posto che misura gli effetti del cambiamento climatico.

Se si costruisce responsabilmente, i visitatori arriveranno, secondo Spiliotopoulou, citando un aumento dei visitatori dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Francia che hanno scelto questa alternativa meno conosciuta, optando per il sud-ovest del Peloponneso invece di destinazioni più visitate come Mallorca in Spagna o l'Algarve in Portogallo.

Inoltre, a differenza di altri luoghi del Mediterraneo meridionale, Costa Navarino non ha raggiunto i prezzi di Capri. Alcuni hotel offrono ancora tariffe accessibili a tre cifre.

I prezzi delle camere includono tariffe di partenza di 345 euro (circa 385 dollari) per il 2024 al The Romanos per soggiorni in alta stagione di 700 euro (circa 770 dollari). Il Mandarin Oriental, immerso nella tranquilla baia di Navarino, offre tariffe per suite in bassa stagione a partire da 1.000 euro (circa 1.115 dollari).

Le opzioni gastronomiche sono molteplici, con più di 40 ristoranti, caffè e bistrot da esplorare.

La cucina greca di alta qualità è offerta al Mandarin Oriental's Oliviera, che stocka olio d'oliva, indigena della Messinia, e vino con la stessa dedizione. Alcuni dei piatti per tutti i ristoranti dell'hotel sono forniti da una fattoria vicina, che presenta uova vibrate con pomodori (un piatto tradizionale, noto come kayana) e torte greche fatte con farina dal mulino di pietra della proprietà.

Al The Romanos, troverai il ristorante a bordo piscina Barbouni, un luogo rilassato ma esclusivo, acclamato come il "più bello ristorante in Grecia" dal blogger di viaggi voyage_provacateur.

La baia di Navarino, il tratto di costa che ospita il Mandarin e il W Hotel, è un luogo ideale per gli amanti della natura e gli appassionati di storia. Getta l'ancora alla spiaggia di Chrisi Ammos, situata nella tranquilla e isolata parte di Gialova, per un nuoto rilassante nelle acque turchesi o goditi il tempo libero sulla spiaggia naturale e incontaminata. Sparsi strategicamente tra le tre isole selvagge e disabitate, la baia è la casa di quattro pacifici memoriali della guerra - uno per ciascuna marina straniera - che onorano le marine che hanno aiutato la Grecia nella sua lotta per l'indipendenza durante gli anni '20 del 1800 attaccando la marina ottomana nella baia di Navarino.

Se vuoi scorgere una scena, dovrai sforzare un po' gli occhi. A soli cinque minuti di auto da Costa Navarino si trova Gialova, un villaggio tranquillo e incantevole. Anche se Gialova è serena, il ristorante sul lungomare Kochili è piuttosto vivace, famoso per il suo fresco pesce di mare che puoi scegliere personalmente. L'atmosfera rilassata del posto è tale che le scarpe sembrano più un suggerimento che un requisito.

Ricco di storia

Costa Navarino si trova nel contesto più ampio del sud-ovest del Peloponneso, che vanta una storia di 4.500 anni. La zona è punteggiata di monumenti storici, come il villaggio incontaminato di Pylos che sembra essere rimasto indietro nel tempo. La regione ospita anche spiagge incontaminate, isole disabitate e un paesaggio sereno adornato da ulivi.

A pochi minuti da Costa Navarino si trova la famosa spiaggia a forma di ferro di cavallo o omega, Voidokilia. Questa spiaggia incontaminata è un paradiso per gli appassionati di snorkeling e viene considerata una delle migliori spiagge della Grecia. Sopra le dune di Voidokilia si erge un tumulo che si crede appartenga a Trasimede, figlio del leggendario re Nestore, famoso nell'Odissea di Omero. Una breve corsa in auto tra le colline ti porterà al tempio antico di Nestore, un importante sito storico che merita una visita.

Kalamata, la capitale della regione, è passata da essere un paese quasi abbandonato vent'anni fa a una città ben collegata con numerosi voli verso e dai principali hub europei, grazie al suo crescente aeroporto internazionale di Kalamata. La città ospita un festival internazionale di danza e ospita il negozio di gioielli Aerides, un laboratorio artigianale gestito da Katerina Karampela e Constantinos Diamandis, che vende i loro pezzi fatti a mano.

La regione è piena di gioielli nascosti, come cascate nascoste tra i colli boscosi oltre i centri costieri. La cascata di Kalamaris, a circa cinque chilometri da Gialova, è accessibile in bicicletta o in auto e offre un fresco tuffo come ricompensa per averla raggiunta.

Molte coste incontaminate, dove attualmente le sedie a sdraio sono gratuite o inesistenti, sono raggiungibili dalle proprietà di Costa Navarino utilizzando diversi mezzi di trasporto. I tragitti in barca più lunghi possono portarti più lontano nel mar Ionio.

Per coloro che ancora desiderano una fuga sull'isola, a soli venti minuti di auto da Costa Navarino si trova Methoni, dove puoi noleggiare un

