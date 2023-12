I viaggi aerei si scaldano: Gli americani si aspettano un'altra estate caotica?

Giovedì il numero di viaggiatori controllati ai punti di sicurezza ha raggiunto un record dopo la pandemia e nel fine settimana si prevede un ulteriore volume da record.

Alcuni esperti prevedono una stagione più tranquilla per i viaggiatori aerei.

"Sono cautamente ottimista sul fatto che non si ripeterà il fiasco dell'interruzione dei voli che ha dato il via all'estate 2022", ha dichiarato Scott Keyes, fondatore del sito di viaggi Going, ex Scott's Cheap Flights.

Keyes attribuisce il suo ottimismo alle "misure preventive" che le compagnie aeree stanno adottando: pubblicazione di orari più realistici, creazione di buffer per limitare le interruzioni a cascata, riduzione dei voli dai tre aeroporti più trafficati di New York e aerei più grandi per soddisfare la domanda.

Secondo le previsioni dell'AAA, il numero di viaggiatori aerei durante il weekend festivo dovrebbe aumentare dell'11% rispetto allo scorso anno e di oltre il 5% rispetto al volume del 2019, prima della pandemia.

Ricordate come erano i viaggi estivi prima della pandemia?

"L'estate è sempre stata un periodo di malcontento", ha detto l'analista del settore aereo Bob Mann, fondatore di R.W. Mann & Company, che ha osservato che questo è sempre stato il caso per lui, sia che fosse un dirigente di compagnia aerea che un passeggero. È un periodo di picco della domanda e di offerta limitata, ha detto.

Una delle maggiori limitazioni in questo momento è il personale addetto al controllo del traffico aereo. La Federal Aviation Administration ha circa 3.000 controllori in meno rispetto ai livelli ideali di personale.

Questo potrebbe comportare problemi per i passeggeri.

"Voli pieni, cabine calde, tutti che condividono un bracciolo, meno voli rispetto al 2019 e ancora meno voli nel Nord-Est a causa dei vincoli della FAA significano opzioni limitate per riaccogliere i passeggeri di voli in ritardo e cancellati, il che significa più interruzioni e disagi per i passeggeri", ha detto Mann.

Il Nord-Est non è l'unico punto critico. Un recente reportage della CNN ha rivelato l'entità e l'impatto della carenza di personale in una struttura chiave di Jacksonville, in Florida, che gestisce il traffico aereo verso la Florida e i Caraibi.

"In questo momento, circa due posizioni ATC su 10 negli Stati Uniti non sono occupate", ha dichiarato Kathleen Bangs, ex pilota di linea e portavoce del sito di monitoraggio dei voli FlightAware. "Per presidiare lo spazio aereo più trafficato servono davvero alcuni dei controllori più esperti".

I piloti sono stufi: stanno negoziando per ottenere una retribuzione maggiore e minacciano scioperi.

Tuttavia, le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione hanno preso provvedimenti per alleggerire i punti di pressione, e inoltre l'indisciplina dei passeggeri è in calo. Se a questo si aggiunge una buona dose di fortuna con il tempo, forse l'estate sarà migliore.

Misure preventive

Innanzitutto, le foglie di tè favorevoli:

La FAA ha riorganizzato le rotte dei voli della costa orientale per ridurre i ritardi previsti a causa della carenza di controllori del traffico aereo e le compagnie aeree hanno ridotto i loro orari negli aeroporti di New York per tener conto della carenza. La FAA ha anche adottato nuove linee guida per i lanci spaziali commerciali, che potrebbero altrimenti aggiungere pressione allo spazio aereo già limitato in luoghi come la Florida.

I dati del Bureau of Transportation Statistics dicono che le compagnie aeree hanno circa 48.000 dipendenti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segno che il recupero del personale dopo i massicci tagli causati dalla pandemia sta finalmente prendendo piede.

"La combinazione di un maggior numero di dipendenti qualificati e di un minor numero di voli ha contribuito a evitare il crollo delle compagnie aeree per il 2023", ha dichiarato Bangs.

Mike Boyd, presidente della società di previsioni e consulenza aeronautica Boyd Group International, non prevede grossi problemi per le operazioni delle compagnie aeree quest'estate.

"Penso che sarà una specie di non-evento. Lo penso davvero. Non credo che i consumatori debbano preoccuparsi di nulla", ha dichiarato Boyd.

Il controllo del traffico aereo potrebbe essere una storia diversa.

I controllori del traffico aereo sono fondamentali

La FAA ha avvertito che la carenza di controllori influenzerà i viaggi quest'estate, in particolare nei tre principali aeroporti di New York. Domenica e lunedì, la carenza di controllori ha causato interruzioni dei voli all'aeroporto internazionale di Denver.

L'amministratore delegato di United Airlines Scott Kirby ha citato la carenza di controllori di volo come la sua principale preoccupazione per l'estate.

"È questo il problema che limita le operazioni in tutto il Paese. È di gran lunga il problema più grande", ha detto Kirby a Poppy Harlow della CNN in CNN This Morning.

La carenza di controllori ha causato migliaia di interruzioni dei voli la scorsa estate. Ma molte altre migliaia - la maggior parte delle interruzioni - sono state causate dalle difficoltà operative delle compagnie aeree, che andavano dalla carenza di personale al maltempo.

Il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg ha parlato del problema della carenza di personale dei controllori in una conferenza stampa martedì. "È un problema che ci preoccupa e che ci spinge a porre tanta enfasi sul reclutamento, l'assunzione e la formazione", ha detto Buttigieg.

Buttigieg ha detto che mentre la FAA lavora per rimediare ai suoi problemi, le compagnie aeree sono responsabili della maggior parte dei ritardi e devono affrontare anche i loro problemi. Ha inoltre sottolineato che molte di esse hanno assunto più dipendenti nell'ultimo anno.

"Queste compagnie aeree possono essere perfettamente redditizie pur trattando meglio i passeggeri", ha detto.

Il gruppo industriale che rappresenta le compagnie aeree ha dichiarato di essere "molto preoccupato" per il personale di controllo del traffico aereo, ma si concentra sul completamento dei voli.

"Non c'è molto spazio per il gioco delle colpe e per il dito puntato", ha dichiarato alla CNN Nick Calio, amministratore delegato di Airlines for America. "Ci sono molte ragioni per le cancellazioni. ... Cosa succede se una carenza di personale in un centro di controllo del traffico aereo causa un ritardo e il ritardo si ripercuote a cascata? Chi è responsabile? La nostra responsabilità, la responsabilità di tutti, è nei confronti dei passeggeri e delle merci".

Pur prevedendo operazioni relativamente tranquille per le compagnie aeree, Boyd ha definito il personale della FAA "un altro problema" e ha fatto riferimento all'interruzione di questa settimana a Denver.

"Potrebbe essere una nuova dinamica. Se così fosse, potremmo avere dei crolli, ma non saranno causati dalle compagnie aeree, bensì dalla FAA", ha detto Boyd.

E, naturalmente, c'è il fattore meteo.

"L'estate è sempre caratterizzata da linee di temporali che attraversano lo spazio aereo nazionale, interrompendo il traffico aereo, e quest'estate potrebbe includere un numero maggiore di fenomeni atmosferici ad alta energia che vediamo sempre più spesso ogni giorno", ha detto Mann.

Consigli per voli più tranquilli

È chiaro che molti fattori sono al di fuori del controllo del viaggiatore. Ma con l'AAA che prevede che 3,4 milioni di persone voleranno durante le vacanze, ogni preparazione è importante. La FAA prevede più di 51.000 voli giovedì, che dovrebbe essere il giorno di maggiore affluenza. I funzionari federali hanno previsto il picco di passeggeri per venerdì.

Un funzionario dell'AAA ha dichiarato la scorsa settimana che questa estate "potrebbe essere una di quelle da record".

Ecco cosa potete fare per prepararvi:

- Volare direttamente e all'inizio della giornata, se possibile con il primo volo.

Il tempo è generalmente migliore al mattino, ha detto Keyes, e il vostro aereo dovrebbe essere parcheggiato durante la notte, così non dovrete aspettare in aereo. E non rischierete di perdere le coincidenze con un volo diretto.

- Se avete una coincidenza, Bangs dice di assicurarsi che il tempo tra le coincidenze sia sufficiente, considerando la distanza tra i terminal, se viaggiate con bambini e quanto velocemente potete navigare in un terminal affollato con i bagagli a mano.

- Controllate il meteo in prospettiva. Bangs suggerisce di consultare il sito del National Weather Service nei giorni precedenti il volo per avere un'ampia panoramica dei sistemi che potrebbero influenzare i vostri piani. Inoltre, scaricate l'app della vostra compagnia aerea per ottenere facilmente aggiornamenti sui voli.

- Conoscere i propri diritti. Il Dipartimento dei Trasporti ha creato un cruscotto online che illustra le prestazioni dei vettori in vari scenari.

"Se una compagnia aerea cancella o modifica in modo significativo il vostro volo - indipendentemente dal motivo, anche se a causa del maltempo - secondo la legge federale, avete diritto a un rimborso completo in contanti se non volete più viaggiare", ha detto Keyes.

- Avere un piano di riserva, anche se è l'ultima risorsa.

"Se siete su uno di quei vettori che volano solo tre giorni a settimana verso una destinazione, quando cancellano il volo è meglio che abbiate un piano di riserva, perché gli aerei si rompono e se il prossimo volo è il martedì successivo ed è pieno, avete un problema", ha detto Boyd.

Bangs ha detto che questo significa avere un piano per continuare il viaggio o per tornare a casa.

"Qualsiasi cosa, dal saldo sufficiente su una carta di credito per acquistare un altro biglietto se necessario (mentre si risolve la questione con il vettore che ha commesso l'errore) allo scambio di miglia frequent flyer per un biglietto dell'ultimo minuto se si rimane bloccati", ha detto.

Ecco altri consigli per affrontare le interruzioni dei voli. Incrociamo le dita per un viaggio tranquillo.

Fonte: edition.cnn.com