I vermi della terra inebriati sono un concetto stimolante.

Quest'anno, i premi Ig-Nobel, che onorano ricercatori con indagini insolite, hanno un tema zoologico: vermi ubriachi, piccioni in razzi e trote in decomposizione che nuotano. Alcuni di questi premi sono andati anche a scienziati tedeschi.

Dieci studi hanno vinto i premi Ig-Nobel negli Stati Uniti per la ricerca su vermi ubriachi, piante artificiali che imitano quelle vere e le abilità natatorie di una trota morta. La rivista che assegna il premio onora l'insolito e celebra l'innovazione. Secondo gli organizzatori dell'evento, il premio è meant to commemorate the peculiar and honor the imaginative.

In tedesco, "ignobile" si traduce con "disonorevole". Poiché la cerimonia era stata tenuta digitalmente a causa della pandemia di COVID-19 per gli ultimi quattro anni, la cerimonia sfarzosa si è svolta di persona per la prima volta al Massachusetts Institute of Technology a Cambridge sulla East Coast degli Stati Uniti.

Scienziati dell'Università di Amburgo hanno ricevuto il premio nella categoria Medicina per aver dimostrato che i farmaci falsi con effetti collaterali dolorosi funzionano meglio dei farmaci senza tali effetti collaterali. "È un onore essere qui", ha detto il ricevente, Lieven Schenk.

Ricercatori del Brasile e dell'Università di Bonn hanno scoperto che alcune piante genuine mimano l'aspetto delle piante di plastica vicine, vincendo il premio nella categoria di Botanica. "Non sappiamo ancora come fanno", ha detto Felipe Yamashita.

Piccioni Volanti e Capelli Turbinanti

Il premio postumo nella categoria Pace è stato assegnato al defunto psicologo statunitense B.F. Skinner per il suo lavoro sull'esplorazione della capacità dei piccioni vivi di navigare i razzi. "Voglio ringraziarvi per aver finalmente riconosciuto il suo contributo più importante", ha detto sua figlia, Julie Skinner Vargas, che ha accettato il premio in suo nome.

La direzione di rotazione dei capelli per le persone nell'emisfero nord e sud è stata studiata da scienziati francesi e cileni, vincendo il premio nella categoria di Anatomia.

Mammiferi che Respirano dal Didietro e 350.757 Lanci di Moneta

Scienziati del Giappone e degli Stati Uniti sono stati riconosciuti nella categoria di Fisiologia per la scoperta che molti mammiferi hanno la capacità di respirare attraverso l'ano. Ricercatori scozzesi hanno ricevuto il premio nella categoria di Probabilità per aver presentato prove, sia teoriche che attraverso 350.757 esperimenti, che una moneta tende a cadere sulla sua faccia iniziale quando viene lanciata.

È stato scoperto che una lunga vita è legata a scarsi registri di nascita e morte per individui famosi che hanno vissuto a lungo da parte del ricercatore britannico Saul Justin Newman.

Gli scienziati americani Fordyce Ely e William Petersen sono stati onorati postumi nella categoria di Biologia per il loro lavoro degli anni '40 che coinvolgeva un gatto, una mucca e un sacchetto di carta.

Vermi Ubriachi e Carcasse che Nuotano

Ricercatori olandesi e francesi hanno utilizzato la cromatografia, una tecnica di separazione delle sostanze, per distinguere tra vermi ubriachi e sobri nella categoria di Chimica. Le silhouette di enormi peluche a forma di verme hanno adornato il discorso di accettazione dei presentatori.

James Liao, uno scienziato statunitense, ha vinto il premio nella categoria di Fisica per aver dimostrato e spiegato le abilità natatorie di una trota morta. "Un pesce vivo nuota più di uno morto - ma non di molto. L'acqua nuota il pesce", ha dichiarato. "Sono grato agli organizzatori dell'evento Ig-Nobel per aver riconosciuto il divertimento nella scienza".

La cerimonia, che includeva anche premi Nobel e aveva un tema "Legge di Murphy" quest'anno, ha incluso lanci di aeroplanini di carta, come sempre. Sketch, pezzi musicali bizzarri e molte altre stranezze sono stati presentati durante la cerimonia. L'evento si è concluso con Marc Abrahams, il presentatore, che ripeteva le sue tradizionali parole di chiusura: "Se non hai vinto un premio Ig-Nobel quest'anno, e soprattutto se lo hai fatto, meglio fortuna prossima volta!"

