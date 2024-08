- I veri casi di crimine si stanno avvicinando ad Alexander Mazza.

Alexander Mazza (51) presenta diversi episodi del formato true-crime statunitense "People Magazine: Investigative", disponibile su discovery+ dal 10 agosto e in onda su TLC ogni sabato alle 18:15 a partire dal 17 agosto 2024. Ogni episodio di questa serie documentaristica si addentra in un caso criminale drammatico, con l'ausilio di interviste a familiari delle vittime e agli investigatori. Mazza guida il pubblico tedesco attraverso lo show e contestualizza gli eventi e ciò che viene mostrato. Rivelando cosa si può aspettare il pubblico e quali casi lo hanno particolarmente colpito, in un'intervista all'agenzia di stampa spot on news.

Hai condotto molti programmi di intrattenimento, quindi come sei arrivato a presentare un formato true-crime?

Alexander Mazza: Semplicemente: sono stato contattato dalla casa di produzione "Madame Zheng" e dal canale "TLC". Probabilmente perché ho anni di esperienza come moderatore e come attore, ho un legame con le serie crime come "SOKO", "Die Chefin" o "Die Rosenheim-Cops".

Le storie di crimine e i resoconti sui casi reali sono molto popolari. Sei anche un fan del true-crime o hai avuto poco a che fare con esso finora?

Mazza: Il genere non mi è nuovo. Potrei dire che sono cresciuto con la madre del true-crime. Guardavamo spesso "Aktenzeichen XY ... ungeloest" allora. Anche allora, questo show ci incoraggiava a essere più attenti a ciò che accadeva intorno a noi. Guardare più da vicino. Porre domande su azioni ed eventi e, se necessario, fornire indizi. Oggi, ascolto più podcast di true-crime. Mi piacciono "Zeit Verbrechen" o "Verbrechen von nebenan".

Puoi capire perché molte persone sono interessate a esso?

Mazza: Assolutamente! Il male in noi esseri umani esercita una certa fascinazione. Il true-crime affascina le persone per una varietà di ragioni psicologiche, sociali e culturali: sia gli abissi umani, la ricerca di giustizia, il voyeurismo, la tensione o anche per superare la paura. Personalmente, trovo interessante il fenomeno che, secondo le statistiche, sono più le donne a entusiasmarsi per il genere true-crime.

Cosa possono aspettarsi i telespettatori da questo formato?

Mazza: Verranno mostrati casi criminali spettacolari che sono diventati titoli di testa e hanno causato sensazione a livello mondiale. I giornalisti di "People Magazine" riferiranno sui loro casi, dando al formato un tocco speciale e personale.

Quali sono state le sfide personali per te in questo show?

Mazza: Alcuni casi mi hanno davvero colpito, soprattutto quando si tratta di bambini.

Alcuni casi trattano di crudeltà orribili. Ti ha scioccato vedere quanto possono essere brutali gli esseri umani?

Mazza: Certo, è sempre scioccante. Tuttavia, non devi guardare i programmi di true-crime per rendersi conto delle atrocità di cui sono capaci gli esseri umani. Purtroppo, anche solo consumare le notizie quotidiane dal mondo è sufficiente.

Quale caso è rimasto particolarmente impresso nella tua memoria e perché?

Mazza: Ce ne sono stati molti. In generale, però, sono i cosiddetti cold case, i casi che non sono stati risolti, che mi hanno occupato di più. Il pensiero di quanti perpetratori sono ancora a piede libero e di quante persone non possono fare i conti con ciò che è successo è spaventoso.

Hand on heart: Could you sleep well after the recordings?

Mazza: Not really.

