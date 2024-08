Idoneo per la scuola - I Verdi vogliono migliorare la salute mentale degli scolari della Sassonia

Bulimia-Learning", Piani di Insegnamento Scolastici, Voti e Pressione delle Prestazioni, Stress e Bullismo: I Verdi nel Parlamento di Sassonia si preoccupano della salute mentale dei bambini e dei giovani. "Il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere la curiosità, la creatività e la gioia di imparare dei bambini per tutta la durata della loro istruzione. Vogliamo scuole in cui l'apprendimento, la vita e il divertimento siano altrettanto valorizzati", scrive l'esperta di istruzione dei Verdi Christin Melcher in un documento di posizione.

Christin Melcher: La Scuola Può Rende Malati

Tuttavia, la realtà per molti studenti è diversa, ha spiegato la parlamentare di Lipsia. Nonostante il mandato educativo e di insegnamento nella legge scolastica sia formulato in modo olistico, la conoscenza accademica viene data la priorità rispetto al benessere personale e alla salute mentale. "La scuola può rendere malati. La pandemia di Corona ha agito come un accelerante e ha rappresentato un punto di svolta per i giovani. Gli effetti si fanno ancora sentire oggi." La mancanza di risorse come la carenza di insegnanti sta peggiorando la situazione.

Melcher si è riferita a studi che mostrano che i giovani sono sempre più insoddisfatti. La gioventù di oggi è caratterizzata da "ansia, incertezza e poca speranza per il futuro." La ricerca sulla felicità attribuisce questo ai crisi globali e al confronto costante con gli altri, facilitato dai social media.

Melcher: Metti la Salute Mentale al Centro dell'Attenzione

"Date le numerose e gravi crisi del nostro tempo, la salute mentale dei bambini e dei giovani deve essere data maggiore attenzione. Dobbiamo cambiare il modo in cui facciamo scuola", ha spiegato Melcher. Il compito della scuola dovrebbe essere quello di rendere i giovani forti e resilienti per il loro viaggio in un mondo sempre più complesso. "Bambini e giovani possono imparare solo se sono sani e felici." Per raggiungere questo obiettivo, i Verdi propongono un pacchetto di misure.

In particolare, chiedono una "nuova cultura di apprendimento e valutazione con meno valutazioni delle prestazioni e formati di feedback alternativi." La pressione delle prestazioni esistente si è dimostrata di poco aiuto nella costruzione di competenze e autostima. Più bambini e giovani dovrebbero avere l'opportunità di imparare insieme per periodi più lunghi, ad esempio nelle scuole comprensive. L'argomento della salute mentale - gestione dello stress, nutrizione, sonno ed esercizio fisico - dovrebbe essere affrontato direttamente in classe, ad esempio in una materia chiamata "Felicità" o "Salute Psicologica e Scuola".

Iniziare la scuola più tardi e condurre più ricerche sull'argomento

I Verdi sostengono l'inizio della scuola più tardi. Le valutazioni del progresso dell'apprendimento possono essere combinate con la registrazione della salute mentale. "Negli studi PISA viene registrato anche l'ambiente scolastico e il benessere degli studenti - perché è importante per il successo dell'apprendimento. È ora di prendere questi risultati altrettanto sul serio e metterli in primo piano come i livelli di prestazione registrati." Inoltre, il gruppo dei Verdi sostiene più ricerche su questo argomento. Contestualmente, è importante migliorare le cure psichiatriche per i bambini e i giovani.

