- I verdi "sconvolti" dopo l'attacco ai lavoratori elettorali

Dietro l'aggressione a un collaboratore delle elezioni dei Verdi a Hohen Neuendorf (distretto di Oberhavel), la sezione locale dei Verdi vede una tendenza generale. "Siamo naturalmente sconvolti. Noi Verdi siamo accolti solo con ostilità, qualunque cosa facciamo," ha dichiarato Anne Schumacher, portavoce della sezione dei Verdi di Oberhavel. "La campagna elettorale non è più incentrata sui fatti, ma sulle emozioni. La campagna è cambiata significativamente rispetto alle elezioni precedenti."

Il martedì, un collaboratore delle elezioni dei Verdi è stato aggredito e rapinato. L'unità statale anti-terrorismo ha preso in carico le indagini. Stanno indagando sul caso come una rapina.

"C'è stata immediatezza nella rabbia e immediatezza nella violenza"

Il collaboratore stava distribuendo volantini dei Verdi quando un uomo sconosciuto si è avvicinato e ha espresso il suo disappunto. Secondo la polizia, è scoppiata una discussione tra i due. L'aggressore ha spinto il volontario di 68 anni a terra e ha strappato la borsa contenente i volantini prima di fuggire. Il volontario ha riportato lievi ferite.

La vittima, secondo il portavoce dei Verdi, è relativamente alta, circa 1,90 metri, e è addestrata in "conversazioni meditative". Tuttavia, ha dichiarato: "C'è stata immediatezza nella rabbia e immediatezza nella violenza. Come si può ancora agire in modo democratico?"

Schumacher ha annunciato un'azione dei Verdi in risposta all'aggressione, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

L'incidente ha suscitato preoccupazione all'interno dei Verdi, con Schumacher che afferma: "Non si tratta di un incidente isolato, ma di una riflessione della tensione in aumento durante le elezioni". Il prossimo comizio elettorale viene pianificato con misure di sicurezza aumentate.

