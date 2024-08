- I verdi hanno mantelli ideologici

Il Presidente della Regione della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) ha accusato il suo partner di coalizione dei Verdi di portare "occhiali ideologici" sulla questione della transizione energetica. "Non si tratta di ciò che è ragionevole, di ciò che è economicamente giusto. Si tratta solo del programma di partito," ha detto durante un dibattito tra i candidati principali per le elezioni regionali del 1º settembre, organizzato dalla "Sächsische Zeitung", dalla "Freie Presse" e dalla "Leipziger Volkszeitung" a Dresda.

La transizione energetica così come viene attualmente perseguita è fallita, ha detto, e deve essere riavviata. "Ce la faremo, ma dobbiamo rimuovere tutti gli occhiali ideologici," ha detto Kretschmer. Dobbiamo anche parlare di energia nucleare e gas nazionale.

La candidata principale dei Verdi, Katja Meier, attualmente Ministro della Giustizia, non è d'accordo con Kretschmer. La transizione energetica non è fallita, ha detto. La CDU e l'SPD avevano pianificato solo l'uscita dal nucleare e dal carbone, non l'ingresso nelle fonti rinnovabili. I Verdi, invece, lo avevano fatto a livello federale e regionale.

Meier ha anche contrastato con il candidato principale dell'AfD, Jörg Urban, su questo argomento. "Uno dei principali motivi per cui le aziende industriali dicono di lasciare la Germania sono i prezzi dell'energia", ha detto Urban. L'ulteriore espansione delle fonti rinnovabili renderà l'elettricità ancora più cara. La transizione energetica dipende dai sussidi, e i soldi per questo devono essere guadagnati. "Sono i soldi che gravano sulla nostra economia", ha detto Urban. Vuole fare affidamento sull'energia nucleare, come fanno altri paesi europei, e continuare ad utilizzare il carbone marrone.

Meier ha fortemente dissentito da questa visione. "Se c'è qualcosa che è stato altamente sussidiato per decenni, è l'energia nucleare", ha detto. La Polonia e la Repubblica Ceca hanno effettivamente deciso a favore dell'energia nucleare, ma a causa dei problemi di pianificazione e della mancanza di assicurazione, li hanno posticipati "in un luogo mai mai". Inoltre, l'elettricità dalle fonti rinnovabili - a differenza di ciò che Urban aveva precedentemente affermato - è un motivo per cui le aziende si stabiliscono in una regione.

