- I Verdi del Brandeburgo sono orgogliosi del loro ruolo di primo piano a livello federale.

I Verdi nel Brandeburgo stanno pianificando di mantenere le loro figure di spicco sotto i riflettori per la loro campagna elettorale per le elezioni statali, nonostante il malcontento verso la coalizione del semaforo. "Abbiamo alcune personalità eccezionali di cui siamo molto orgogliosi e stanno facendo un lavoro fantastico", ha dichiarato Benjamin Raschke, il leader scelto dei Verdi per le elezioni statali a Potsdam. Ha criticato il governo federale per avere un "leader noioso" e un "FDP ansioso di governare con un approccio liberale al mercato". Secondo Raschke, i Verdi sono l'unica barriera contro questo.

Raschke è entusiasta della presenza di figure chiave come il Ministro dell'Economia Robert Habeck, il Ministro degli Affari Esteri Annalena Baerbock e la co-portavoce del partito verde Ricarda Lang durante gli eventi della campagna. "Siamo onorati di averli con noi", ha detto.

SPD salta Scholz nella campagna

Il Presidente del Ministero di Brandeburgo Dietmar Woidke ha espresso il suo disinteresse per una campagna pubblica con il Cancelliere federale Olaf Scholz. Tuttavia, Scholz è previsto per apparire accanto a Woidke a un festival estivo dell'SPD a Potsdam il 30 agosto. Sono previsti circa 1.000 invitati, principalmente rappresentanti della società civile del Brandeburgo, secondo il partito.

Secondo un recente sondaggio, la maggioranza dei tedeschi è insoddisfatta delle prestazioni del governo federale e del Cancelliere Olaf Scholz (SPD). Il 62% degli elettori intervistati ha dichiarato che il governo del semaforo stava lavorando male, come indicato dalle statistiche del "Politbarometer" della ZDF.

