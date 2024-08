- I Verdi chiedono finanziamenti per il trattamento del cancro

I Verdi chiedono un aumento del finanziamento per la ricerca di un metodo di trattamento contro il cancro a Zeuthen. "Tutti conosciamo gli effetti e gli effetti collaterali devastanti dei metodi terapeutici convenzionali. Qui nel Brandeburgo, abbiamo l'opportunità di ridurre significativamente questi effetti collaterali con la tecnologia di irradiazione all'avanguardia", ha dichiarato il parlamentare statale dei Verdi Benjamin Raschke.both the state and federal governments are called upon to provide financial resources for this.

A Zeuthen (distretto di Dahme-Spreewald), viene condotta la ricerca su un metodo chiamato radioterapia flash. Ciò comporta una irradiazione estremamente rapida con dosi di radiazione elevate. L'obiettivo è quello di minimizzare i danni da radiazione ai tessuti normali mantenendo lo stesso effetto terapeutico.

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi. L'acceleratore di particelle a Zeuthen può fornire un intervallo di parametri unici a livello globale per questo tipo di irradiazione, si è detto.

È possibile indagare sotto quali condizioni diversi tipi di tumori possono essere distrutti nel modo più efficace possibile mentre si risparmia il più possibile i tessuti sani, ha spiegato Christian Stegmann, direttore del sito a Zeuthen.

