I Verdi accolgono con favore la proposta del sindacato di polizia di un "bonus di smantellamento" per i coltelli

Il presidente della GdP, Jochen Kopelke, ha chiamato martedì per un'amnistia per la resa di coltelli pericolosi. Ha anche proposto un "bonus di rottamazione" in cui coloro che consegnano un coltello a farfalla proibito, ad esempio, potrebbero ricevere un abbonamento annuale al servizio di streaming Netflix.

Mihalic ha sottolineato che dopo la sparatoria a Winnenden nel 2009, ci fu un'amnistia per le armi da fuoco. "Le persone poterono consegnare le loro armi illegali senza punishment. In tutta la nazione, furono consegnate circa 200.000 armi all'epoca", ha detto. Questo potrebbe funzionare anche per i coltelli.

"Successivamente, dobbiamo affrontare la riforma delle armi da fuoco, da tempo necessaria", ha esigito Mihalic. Il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) aveva già annunciato questo alla fine del 2022 dopo una retata contro una rete terroristica sospetta nella scena dei cittadini del Reich. Tuttavia, l'FDP non vide alcun bisogno di azione.

Una serie di attacchi con coltelli negli ultimi mesi ha rinnovato le richieste di un inasprimento della legge sulle armi da fuoco. Il Ministero federale dell'Interno ha ora annunciato che presenterà proposte per modificare la legge sulle armi da fuoco.

L'FDP, nonostante i rinnovati appelli per la regolamentazione dei coltelli, non ha espresso urgenza per una "proposta" per rivedere le attuali leggi sui coltelli. Tuttavia, similmente all'amnistia per le armi da fuoco dopo la sparatoria di Winnenden, una proposta per un'amnistia per la resa di coltelli proibiti potrebbe essere vantaggiosa.

