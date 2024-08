- I venti sono contro la vendita della casa Fichtelberg

I progetti per la vendita di aree sulla vetta più alta della Sassonia, comprese le aree intorno alla casa Fichtelberg, incontrano resistenza a Oberwiesenthal (circondario dell'Alta Slesia). In una risoluzione, il consiglio comunale chiede al distretto di mantenere almeno le aree chiave sulla pianura in mani pubbliche, come la città ha informato. Ciò include aree di traffico e l'area tra la stazione della cabinovia, la casa Fichtelberg e la Campana della Pace.

La pianura sul Fichtelberg, compreso il suo hotel e ristorante, è una meta turistica popolare. Finora, le proprietà appartenevano al circondario dell'Alta Slesia, che aveva concesso in affitto la casa Fichtelberg. Tuttavia, il distretto ha avviato in primavera una procedura di offerta per la vendita dell'oggetto e delle aree circostanti.

Il motivo di ciò è il alto bisogno di modernizzazione. Giovedì, l'ufficio stampa dell'autorità non è stato in grado di fornire informazioni sullo stato attuale della procedura su richiesta.

La Sassonia ha un diritto di prelazione

In linea di principio, la Sassonia ha un diritto di prelazione sull'area. Tuttavia, in risposta a una richiesta del parlamentare di stato Rico Gebhardt (Sinistra), il ministro delle Finanze Hartmut Vorjohann (CDU) ha dichiarato in luglio che non sarebbe stato esercitato.

Una proprietà come la casa Fichtelberg può essere acquisita solo secondo la legge di bilancio della Sassonia se è necessario per adempiere ai compiti dello stato nel futuro prevedibile. Tale requisito non è dato, secondo Vorjohann.

