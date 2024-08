- I venerdì per il futuro si dimostrano a Borkum contro la trivellazione del gas

Durante una manifestazione di Fridays for Future a Borkum, l'attivista per il clima Luisa Neubauer ha criticato i piani per l'estrazione di gas naturale nelle acque del Mare del Nord. "È un progetto con un costo ecologico e politico immenso, senza alcuna necessità di questo gas", ha dichiarato prima dell'inizio della dimostrazione, che ha visto la partecipazione di 50 persone registrate e l'impegno di German Environmental Aid, Greenpeace e iniziative dei cittadini.

La società olandese One-Dyas prevede di iniziare l'estrazione del gas da un campo tra le due isole del Mare Wadden di Borkum e Schiermonnikoog entro la fine dell'anno. Una piattaforma di produzione verrà costruita nelle acque territoriali olandesi a circa 23 chilometri a nord-ovest dell'isola di Borkum. Secondo i piani, il gas verrà estratto sia nelle acque territoriali olandesi che tedesche, vicino al Parco Nazionale del Mare Wadden della Bassa Sassonia.

"O sei dalla parte di questa società del gas straniera, che è l'unico vincitore in questo", ha detto Neubauer. "O sei dalla parte di tutti gli altri: l'isola di Borkum, le persone, gli obiettivi climatici, l'accordo di coalizione, gli ecosistemi, i coralli, i sigilli e la credibilità internazionale della Germania nella transizione energetica".

Decisione sul trivellazione in sospeso

La politica statale della Bassa Sassonia ha fatto un dietrofront sulla questione a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tuttavia, se verrà consentito il trivellazione è ancora incerto, poiché sono necessari permessi sia dai Paesi Bassi che dalla Germania per l'estrazione di gas naturale.

Sul lato tedesco, si attende una decisione dall'Agenzia statale per l'estrazione, l'energia e la geologia della Bassa Sassonia per concedere il permesso per il progetto. Se il permesso viene concesso, German Environmental Aid pianifica di fare causa. Inoltre, è necessario un accordo tra Germania e Paesi Bassi per il trivellazione. Pertanto, il governo federale ha l'ultima parola.

Nel 2021, SPD, Verdi e FDP hanno concordato nel loro accordo di coalizione di non emettere nuovi permessi per la trivellazione di petrolio e gas oltre i permessi esistenti per i mari del Nord e del Baltico della Germania.

Di recente, una sentenza del Tribunale amministrativo di Oldenburg ha temporaneamente bloccato la posa di un cavo elettrico. German Environmental Aid aveva presentato la richiesta urgente.

Leggi anche: