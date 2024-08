- I veicoli finiscono nei fossati dopo la collisione, con conseguenti cinque feriti.

In un incidente stradale avvenuto a Windorf, nel distretto di Passau, cinque persone hanno riportato ferite lievi. Secondo i registri della polizia, un 78enne ha tentato di imboccare l'autostrada locale dalla A3 all'incrocio di Aicha vorm Wald di sabato, senza notare un veicolo in arrivo con la precedenza. I due veicoli sono entrati in collisione e sono finiti entrambi nel fosso. Le autorità hanno stimato i danni complessivi intorno ai 35.000 euro.

