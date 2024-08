- I veicoli di trasporto di Amburgo raccolgono dati sul numero di passeggeri.

Aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici a Amburgo Si è registrato un notevole aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici ad Amburgo. Questa tendenza, in particolare sui bus gestiti da Hochbahn e VHH, ha registrato un notevole aumento, come riportato dall'autorità dei trasporti della città.

"Nel 2023 si è registrato un record per i passeggeri dei bus ad Amburgo", ha dichiarato Dennis Kraemer, rappresentante dell'autorità, all'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur. "Non si era mai registrato un numero così alto di persone che hanno scelto di viaggiare in bus all'interno della rete HVV".

Nel 2022 sono stati registrati oltre 320 milioni di passeggeri. Per fare un confronto, nel 2019, prima della pandemia di COVID-19, il numero era di circa 290 milioni.

Questa tendenza positiva non riguarda solo i bus. Anche le opzioni di trasporto pubblico come U-Bahn, S-Bahn e vhh.mobility hanno registrato un aumento, ha aggiunto Kraemer. In media, nel maggio e giugno di quest'anno sono stati registrati oltre 2,7 milioni di passeggeri nei giorni feriali. Nel mese di aprile il numero era vicino ai 2,8 milioni, circa 200.000 in più rispetto all'anno precedente.

"L'espansione aggressiva dei servizi negli ultimi tempi, l'estensione delle connessioni periferiche tramite bus, nonché l'espansione dei servizi di bus Xpress, insieme al biglietto HVV Germania, hanno influito positivamente sulla domanda per S-Bahn, Hochbahn e VHH", ha detto Kraemer.

Più passeggeri-kilometri per bus e treni

Anche alla modifica dell'orario 2023/2024 il numero di passeggeri sui bus e sui treni è cresciuto di circa 450.000, portando la media a 2,7 milioni di passeggeri al giorno durante i giorni feriali. L'U-Bahn ha registrato un aumento di 120.000, l'S-Bahn di 79.000 e i bus di 247.000 passeggeri.

Kraemer ha inoltre dichiarato che i bus e i treni hanno coperto più chilometri quest'anno rispetto al 2023. Ad esempio, l'U-Bahn ha percorso circa 20.000 chilometri in più nel primo semestre del 2024 rispetto al primo semestre del 2023, l'S-Bahn circa 100.000 chilometri in più e i bus oltre 700.000 chilometri in più.

L'aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici ad Amburgo è stato principalmente osservato sui bus gestiti da Hochbahn e VHH, come già menzionato. Molte persone preferiscono utilizzare i bus all'interno della rete HVV, contribuendo al numero record di passeggeri dei bus nel 2023.

