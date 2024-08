I veicoli continuano a essere i prodotti più venduti in Germania.

Durante i primi sei mesi dell'anno, le esportazioni tedesche diminuiscono. Il settore automotive continua ad essere il principale esportatore, ma registra anche un calo. Nonostante una riduzione della domanda e la concorrenza crescente dalla Cina, i veicoli restano il principale prodotto di esportazione della Germania. Nel primo semestre, le esportazioni di automobili e ricambi hanno registrato un calo del 2.4% rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Tuttavia, con un valore di 135,3 miliardi di euro, restano il bene di esportazione più significativo della Germania.

Al secondo posto ci sono le macchine, valutate 109,6 miliardi di euro (-4,4%), seguite dai prodotti chimici, valutati 71,8 miliardi di euro (-4,4%). I beni più importanti importati sono stati ancora una volta i veicoli e i ricambi, valutati 73,0 miliardi di euro (-4,2%), seguiti dai dispositivi per l'elaborazione dei dati, valutati 64,3 miliardi di euro (-9,8%).

Nel complesso, le esportazioni tedesche sono diminuite del 1,6% a 801,7 miliardi di euro da gennaio a giugno. "Proprio come negli anni precedenti, gli Stati Uniti sono stati il principale mercato per i beni tedeschi nel primo semestre del 2024", hanno sottolineato gli statistici. Merci per 80,7 miliardi di euro sono state spedite lì. La Francia (62,4 miliardi di euro) e i Paesi Bassi (57,6 miliardi di euro) si sono classificati al secondo e terzo posto tra i destinatari più importanti dei "prodotti Made in Germany".

Merci per 662,8 miliardi di euro sono state importate in Germania nei primi sei mesi dell'anno, il 6,2% in meno rispetto all'anno precedente. I beni sono arrivati principalmente dalla Repubblica Popolare Cinese (73,5 miliardi di euro). Al secondo e terzo posto tra i paesi fornitori più importanti ci sono stati i Paesi Bassi (49,6 miliardi di euro) e gli Stati Uniti (46,0 miliardi di euro).

La Germania ha registrato i più alti surplus di esportazioni nel commercio con gli Stati Uniti (34,7 miliardi di euro), la Francia (27,5 miliardi di euro) e il Regno Unito (23,0 miliardi di euro) a metà anno. "Sono stati importati più beni dalla Cina di quanti ne siano stati esportati", hanno detto gli statistici. Il surplus di importazioni qui è stato di 25,3 miliardi di euro.

Le statistiche dell'Ufficio Federale di Statistica indicano che le esportazioni di automobili e ricambi sono diminuite del 2,4% nonostante siano il principale prodotto di esportazione della Germania. Despite a decrease in demand and increased competition, vehicles remain the leading export commodity with a value of 135,3 billion euros.

Leggi anche: