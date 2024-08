- I veicoli coinvolti in un incidente frontale diretto causano gravi ferite a due persone.

Due a collision frontale tra due automobili a Eberdingen (distretto di Ludwigsburg), due persone, un uomo e una donna, hanno subito gravi ferite. Entrambi stavano viaggiando durante le ore serali sulla strada 1136 tra Hochdorf e l'autostrada federale 10, vicino a Pulverdingen. I loro veicoli si sono scontrati violentemente per ragioni ancora ignote. L'uomo di 53 anni e la donna di 51 sono stati estratti dai loro veicoli e trasportati in ospedale con gravi traumi. La strada 1136 è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Ludwigsburg, sulla strada 1136. Il luogo dell'incidente si trovava tra Hochdorf e l'autostrada federale 10, vicino a Pulverdingen.

