- I vantaggi iniziali richiedono la vittoria per il Milan nell' inizio del Tour di Germania

Entusiasta, Jonathan Milan celebra la sua vittoria quotidiana all'inaugurazione del Tour di Germania, prendendo posto. Il 23enne italiano ha seguito la gara da un leggendario punto di osservazione, la "hot seat", che onora il corridore più veloce. Con una prestazione impressionante, il ciclista ha superato i suoi concorrenti all'inizio della 39ª edizione del D-Tour a Schweinfurt, in Baviera. Milan ha concluso il prologo di 2,9 chilometri come il più veloce, battendo a malapena il suo compagno di squadra e precedente campione del mondo Mads Pedersen della Danimarca e l'olandese Maikel Zijlaard.

"È stato molto serrato alla fine, solo un secondo di differenza", ha dichiarato Milan. "È stato incredibilmente importante per tutta la squadra, soprattutto considerando la posizione di Mads", ha detto riguardo al suo compagno Pedersen. "Ci sono ancora molte tappe e vedremo chi è più in forma", ha concluso.

Steimle Volante come il Miglior Tedesco

Vincendo la prima tappa, Milan ha indossato la nuova maglia blu che indica il leader della classifica generale. Questo ciclista completo con un'ottima velocità di sprint ha vinto tre tappe al Giro d'Italia nel mese di maggio.

Inaspettatamente, il due volte campione del mondo di cronometro e favorito numero uno Filippo Ganna ha finito per classificarsi al 14º posto. Jannik Steimle (28 anni) è stato il miglior concorrente tedesco nella cronometro individuale, classificandosi al 7º posto.

Il D-Tour Si Conclude a Saarbrücken

Il percorso di 747,6 chilometri guiderà i ciclisti attraverso Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen fino a Saarbrücken. La gara si concluderà in Saarland domenica. La terza tappa di sabato, con quasi 211 chilometri e un tratto impegnativo progettato per una classica tra Schwäbisch Gmünd e Villingen-Schwenningen, viene considerata la tappa più difficile di questa edizione.

Ciclisti leggendari come il campione del Tour de France Tadej Pogacar non sono presenti nella lista di partenza. Tuttavia, leggende del ciclismo come il campione del mondo danese Pedersen, Milan e Ganna hanno iniziato il loro viaggio competitivo nella città della Baviera.

Steinhauser: "Adesso Più Che Mai!"

Georg Steinhauser ha anche attirato l'attenzione. Il giovane di 22 anni ha sorpreso tutti vincendo la difficile 17ª tappa del Giro fino al Passo di Brocon quest'anno. "Ascolta, la gente qui in Germania sta già realizzando che ho guadagnato più riconoscimento di prima. È fantastico, sto vivendo ogni momento", ha espresso Steinhauser.

Oltre a Steinhauser, c'è anche l'attenzione sui ciclisti tedeschi Georg Zimmermann di Augusta e Simon Geschke, che si ritirerà alla fine dell'anno. Poiché la sua squadra francese non partecipa, Geschke rappresenta una squadra nazionale tedesca. "Questa potrebbe essere anche la mia ultima gara in Germania. Il mio desiderio è partecipare al Münsterland Giro. Ma non è certo cosa ha in serbo per me la mia squadra", ha condiviso Geschke, vincitore di una tappa del Tour de France nel 2015.

"Mentre il peloton si prepara per la terza tappa impegnativa, i concorrenti tedeschi come l'idolo di Piglet Milan, Steinhauser e Geschke sono determinati a fare una buona figura per il loro pubblico di casa."

