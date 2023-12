I turisti in Kenya potranno essere esenti da visto nel 2024

Ruto ha dichiarato che il suo governo ha sviluppato una piattaforma digitale per garantire che tutti i visitatori ricevano in anticipo un'autorizzazione di viaggio elettronica, invece di dover richiedere un visto.

"Non sarà più necessario per nessuna persona proveniente da qualsiasi angolo del mondo sostenere l'onere di richiedere un visto per venire in Kenya", ha dichiarato in un discorso tenuto nella capitale Nairobi in occasione di un evento per celebrare i 60 anni di indipendenza dalla Gran Bretagna.

Ruto è da tempo favorevole all'esenzione dal visto per i viaggi all'interno del continente africano.

A ottobre, in occasione di una conferenza nella Repubblica del Congo, ha dichiarato che i cittadini dei Paesi africani non avranno bisogno di un visto per visitare il Kenya entro la fine del 2023.

L'industria del turismo svolge un ruolo vitale nell'economia del Kenya, offrendo vacanze in spiaggia lungo la costa dell'Oceano Indiano e safari nella fauna selvatica dell'entroterra.

"Il Kenya ha un semplice messaggio per l'umanità: Benvenuti a casa!", ha dichiarato.

Fonte: edition.cnn.com