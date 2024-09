Azione autoritaria dell'autorità amministrativa - I turisti che visitano la Nuova Zelanda saranno presto tenuti a pagare tre volte l'attuale tassa di ingresso.

Viaggio in Nuova Zelanda diventa più costoso per i tedeschi sta per diventare più costoso per i turisti dalla Germania: il governo della nazione del Pacifico ha dichiarato che quasi triplicherà la tassa di turismo per i visitatori provenienti da molti paesi. Invece dei 35 dollari neozelandesi attuali (20 euro), la "International Visitor Conservation and Tourism Levy" (IVL) ammonterà a 100 dollari neozelandesi (56 euro) a partire dal 1 ottobre.

La tassa verrà pagata online in anticipo quando si ottiene il permesso di entrata elettronico NZeTA. I cittadini tedeschi, austriaci e svizzeri non hanno bisogno di visto se il loro soggiorno non supera i tre mesi. Tuttavia, coloro che pianificano di soggiornare oltre questo periodo avranno bisogno di un visto turistico, il cui costo aumenterà notevolmente a partire dal mese prossimo.

Controversia nel settore turistico

"Il settore turistico internazionale è vitale per l'economia della Nuova Zelanda", ha dichiarato il Ministro del Turismo Matt Doocey. Tuttavia, comporta anche costi significativi per le comunità locali, come l'aumento della pressione sulle infrastrutture regionali e i costi di manutenzione e riparazione nelle aree di conservazione. Egli è certo che il suo paese continuerà ad attrarre numerosi individui in tutto il mondo.

I critici esprimono dubbi. L'Associazione dell'Industria del Turismo (TIA) ha espresso preoccupazione per il fatto che la Nuova Zelanda sta ancora lottando per riprendere il turismo post-COVID-19 e sta rimanendo indietro rispetto al resto del mondo. "Questo danneggerà ulteriormente la nostra competitività a livello globale", ha dichiarato la CEO Rebecca Ingram. Si prevede che il prezzo più alto porterà a decine di migliaia di turisti in meno ogni anno.

