Movimenti ferroviari o attività di trasporto ferroviario - I treni verso nord incontrano un altro ritardo <unk> che lascia i clienti sbalorditi

Alstom, il produttore dei treni Express Cross Bremen-Niedersachsen, ha rimandato ancora una volta la data di consegna. La società si è scusata per il ritardo, che è stato posticipato per la terza volta, come confermato da un portavoce.

La Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), il cliente, è sconcertata da questo continuo ritardo. "Siamo sconcertati che un importante produttore di treni a livello globale non riesca a rispettare la scadenza di consegna dei nostri 34 treni per la terza volta", ha dichiarato il portavoce della LNVG Dirk Altwig. In precedenza, il "Ostfriesischer Kurier" aveva riferito online del ritardo e della frustrazione risultante.

Impiego iniziale previsto per dicembre 2024

Il problema riguarda l'Express Cross Bremen-Niedersachsen, che include le linee attuali RE1 (Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich), RE 8 (Hannover – Bremen – Bremerhaven) e RE 9 (Bremerhaven – Bremen – Osnabrück). Le informazioni della LNVG indicano che i treni sono stati ordinati per il servizio passeggeri a partire da dicembre 2024. Tuttavia, la società ha annunciato ora il terzo ritardo. Di conseguenza, solo fino a 20 treni, invece dei 34 ordinati, saranno disponibili a partire da dicembre 2025. Tutti i veicoli dovrebbero essere in servizio entro l'estate 2026.

La LNVG critica il concetto di sostituzione per offrire sedili insufficienti nelle aree essenziali. Inoltre, il processo di certificazione sembra essere in ritardo proprio all'inizio. "Non possiamo permetterci di lasciare i passeggeri in attesa sui binari", ha detto il portavoce della LNVG Altwig, che ha invitato Alstom a ideare ulteriori misure.

Sedili insufficienti, nessuna divisione, connessione diretta ritardata

Secondo la LNVG, i primi treni per la connessione Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich (RE1) avranno sedili insufficienti. Inoltre, la divisione prevista del RE1 a Oldenburg non potrà iniziare da dicembre 2025. "Ciò significa che la connessione diretta Wilhelmshaven – Hannover è ritardata ancora una volta - fino all'estate 2026", ha spiegato Altwig.

Alstom riconosce la propria responsabilità e sta organizzando un concetto di sostituzione praticabile, ha assicurato il portavoce della società. Ciò garantirà l'operazione temporanea dell'Express Cross Bremen-Niedersachsen con veicoli di sostituzione moderni. In aprile, il produttore francese ha presentato i nuovi treni nel sito di Salzgitter e ha stimato il valore totale dell'ordine intorno ai 760 milioni di euro.

A causa del terzo ritardo nella consegna, la Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) sta ora valutando la possibilità di avviare un processo di estradizione per portare i treni Express Cross Bremen-Niedersachsen dalle

Leggi anche: