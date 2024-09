- I treni occupano continuamente i loro binari nel tunnel di base del Gotthard.

Un anno dopo un incidente ferroviario che ha causato il deragliamento, il tunnel di base del Gottardo in Svizzera vede nuovamente il transito libero dei veicoli. Inoltre, il servizio è stato ampliato, secondo i resoconti delle Ferrovie Svizzere SBB: ora i treni passeggeri attraversano questo tunnel lungo 57 chilometri a intervalli di trenta minuti, rendendolo il tunnel ferroviario più lungo del mondo.

La tratta Frankfurt-Milano è nuovamente operativa, deviata attraverso Zurigo invece di Lucerna. Il tunnel di base del Gottardo gioca un ruolo chiave nei viaggi nord-sud attraverso le Alpi. Secondo il ministro dei trasporti svizzero Albert Rösti, parlando all'inaugurazione del tunnel a Pollegio, Ticino, "Il tunnel di base del Gottardo (...) è fondamentale per la mobilità e il trasporto merci in Europa."

Per diversi mesi prima, la maggior parte dei treni passeggeri era stata deviata su un percorso di montagna a causa dei lavori di riparazione, aggiungendo un'ora di viaggio dalla Svizzera di lingua tedesca a Ticino. Anche i treni merci hanno subito restrizioni.

16 carri merci deragliati

Il 10 agosto 2023, un treno merci diretto a nord nel tunnel occidentale ha subito un deragliamento. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti. Sedici carri merci sono deragliati 17 chilometri dopo l'ingresso nel tunnel.

Il processo di recupero ha richiesto diversi mesi, con 7 chilometri di binari ricostruiti. Gli investigatori hanno attribuito l'incidente a una frattura del mozzo della ruota, dovuta a crepe di fatica nel metallo non notate durante le ispezioni regolari. In risposta, la Svizzera, insieme ai partner internazionali, ha implementato ispezioni più rigorose dei mozzi delle ruote in tutta l'Europa.

Le stime preliminari della SBB suggeriscono che i danni totali, comprese le perdite di fatturato, ammontano a circa 150 milioni di franchi svizzeri (circa 160 milioni di euro).

I piani della SBB per il Gottardo

Il deragliamento ha colpito non solo il trasporto merci, ma ha anche influito su altri mezzi di trasporto dipendenti dal tunnel di base del Gottardo.

Dopo il recupero, la SBB ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità del tunnel per evitare simili incidenti in futuro, concentrandosi su ispezioni e protocolli di manutenzione completi per diverse componenti, inclusi i mozzi delle ruote.

