I trampolini sono sicuri per i bambini, come ha detto un esperto medico?

Potrebbe sorprendere che l'organizzazione pediatrico leader del paese sconsiglia l'uso domestico dei trampolini, scoraggiandolo fortemente. L'American Academy of Pediatrics fornisce dati su lesioni gravi, come quelle che interessano il midollo spinale, che possono causare danni neurologici permanenti.

Despite the popularity of home trampoline use during playdates and parties in commercial venues, many families are unaware of the risks involved. Injuries can occur in various ways, including collisions, incorrect landings, falls, and impacts with the trampoline's frame or springs. Given these potential dangers, it is essential to understand who is at risk and what precautions can be taken to minimize harm.

To shed some light on these questions, I spoke with Dr. Leana Wen, a healthcare expert and mother of two school-age children. Dr. Wen is an emergency physician and clinical associate professor at George Washington University, as well as the former health commissioner of Baltimore.

CNN: Quanto è pericoloso l'uso dei trampolini per i bambini?

Dr. Leana Wen: Tra il 2009 e il 2018, sono stati segnalati oltre 800.000 infortuni legati ai trampolini, secondo uno studio del 2022 sulla rivista Pediatric Emergency Care. Più di 36.000 di questi incidenti hanno richiesto il ricovero in ospedale, con più di un terzo che ha comportato fratture ossee. I siti di lesione più comuni erano le braccia e le gambe, ma più di uno su cinque bambini ha subito lesioni alla testa e al collo, comprese le commozioni cerebrali.

I bambini possono essere feriti in vari modi sui trampolini. Potrebbero scontrarsi l'uno con l'altro mentre saltano contemporaneamente, atterrare in modo errato o eseguire manovre pericolose come i salti mortali o le capriole. Se un trampolino è elevato, i bambini potrebbero cadere e ferirsi a terra. Potrebbero anche colpire le molle o la struttura, o scontrarsi l'uno con l'altro se ci sono più saltatori presenti.

Nel 2012, l'American Academy of Pediatrics ha emesso un comunicato stampa in cui si consigliava fortemente di evitare l'uso ricreativo dei trampolini per i bambini. Questa raccomandazione è stata confermata nel 2020, a causa della frequenza elevata di infortuni e del potenziale per lesioni gravi e irreversibili, comprese le lesioni neurologiche permanenti alla testa e al collo.

CNN: Ci sono fattori specifici associati a tassi di lesioni più elevati e certi bambini sono più suscettibili a danni?

Wen: Sì, secondo l'AAP. Saltare con più persone sullo stesso attrezzo aumenta il rischio di lesioni, soprattutto per coloro che sono più piccoli. Di conseguenza, l'AAP raccomanda di permettere a un solo saltatore alla volta sulla rete se si utilizza un trampolino.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che i bambini di 5 anni o meno sono a rischio più elevato di fratture e lussazioni a causa di infortuni legati ai trampolini. L'AAP consiglia di evitare i trampolini ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Inoltre, i salti mortali e le capriole comportano un rischio di lesioni alla testa e alla colonna cervicale a causa della loro associazione con queste manovre. Queste mosse dovrebbero essere evitate in ambienti ricreativi. Tuttavia, se i bambini imparano il trampolino come parte di un programma sportivo strutturato, i genitori devono assicurarsi che sia disponibile un'istruzione qualificata per sviluppare queste abilità.

Anche se alcune persone credono che il rivestimento e la recinzione possano prevenire gli infortuni, l'AAP ha riferito che queste misure possono fornire un falso senso di sicurezza. Il rivestimento e la rete possono aiutare, ma devono essere in buone condizioni. Inoltre, il trampolino dovrebbe essere posizionato a terra, poiché le cadute dal trampolino possono anche causare infortuni.

CNN: È più sicuro utilizzare un trampolino a casa o frequentare un luogo commerciale come un parco dei trampolini?

Wen: Entrambe le opzioni comportano alcuni rischi.

Uno studio del 2020 ha rilevato che gli infortuni nei parchi dei trampolini avevano una maggiore probabilità di richiedere un intervento chirurgico rispetto all'uso domestico dei trampolini. Inoltre, il rischio di intervento chirurgico era sei volte più alto per gli infortuni associati ai trampolini di grandi dimensioni rispetto a quelli associati ai trampolini di piccole dimensioni.

Nel 2023, uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics ha riportato che l'11% degli infortuni nei parchi dei trampolini era grave. Nel complesso, gli infortuni si sono verificati a un tasso di 1,14 per 1.000 ore di salto nei parchi.

Altre ricerche suggeriscono che l'aumento degli infortuni ai trampolini è dovuto alla popolarità crescente di questi luoghi commerciali. I luoghi commerciali sono spesso affollati, il che può comportare la presenza di più saltatori contemporaneamente, aumentando la probabilità di infortuni. Inoltre, l'attrezzatura commerciale consente ai saltatori di raggiungere altezze maggiori, il che potrebbe comportare cadute più gravi e infortuni.

I genitori dovrebbero essere consapevoli che sia l'uso domestico che quello commerciale dei trampolini comportano rischi. Fate attenzione e siate informati sui potenziali pericoli.

Se state andando a casa di qualcuno con un trampolino in giardino, date un'occhiata all'attrezzatura prima di permettere ai vostri figli di saltare. È più sicuro se l'area di rimbalzo è vicina a terra e lontana da altri oggetti come gli alberi e le pareti. Fate attenzione alle reti, ai cuscinetti, ai ganci e alle molle usurate che sporgono.

Quando visitate un parco dei trampolini, cercate di evitare i momenti di massima affluenza per ridurre il rischio di collisioni. State vicini ai vostri figli e consigliate loro di evitare acrobazie pericolose come i salti mortali. Se sono interessati a imparare mosse di ginnastica, è meglio iscriverli a programmi sportivi organizzati dove possono imparare in sicurezza sotto la supervisione di professionisti.

Fate attenzione ai bambini più piccoli, specialmente quelli di età inferiore ai 6 anni. In genere, dovrebbero evitare i trampolini. Se avete un trampolino a casa, assicuratevi di controllare la vostra polizza assicurativa per coprire eventuali ospiti che potrebbero farsi male.

CNN: Considerando tutto ciò, lascereste saltare i vostri figli sui trampolini?

Wen: Dopo aver trattato numerosi pazienti che si sono feriti sui trampolini, comprendo appieno i loro rischi. Tuttavia, è difficile evitare completamente i trampolini a causa della loro popolarità.

La nostra famiglia ha scelto una strategia di riduzione dei rischi. Riconoscendo i rischi associati all'uso ricreativo dei trampolini, stiamo cercando di ridurre i danni limitando la frequenza e riducendo le attività ad alto rischio.

Non abbiamo un trampolino a casa e cerchiamo di evitare inviti a casa di amici con trampolini il più possibile. Se i nostri figli vanno a casa di amici con trampolini, cerchiamo di distrarli. Se insistono per provare, li teniamo d'occhio e facciamo saltare uno alla volta.

La situazione più difficile da gestire è quando sono invitati ai compleanni degli amici in locali commerciali con trampolini. È difficile aspettarsi che i bambini rinuncino a queste occasioni. In questi casi, stabiliamo regole rigorose in anticipo, come niente capriole, restare sempre a vista di un adulto e lasciare l'area del trampolino se ci sono bambini più grandi intorno.

Ogni famiglia ha diversi livelli di tolleranza al rischio. La cosa importante è essere consapevoli dei rischi per poter prendere una decisione informata e ridurre i rischi dove possibile.

despite advising against home trampoline use due to the high risk of injuries, Dr. Leana Wen acknowledges that avoiding trampolines completely might be challenging due to their popularity. To minimize harm, she advocates for a harm-reduction strategy, such as limiting trampoline use, avoiding high-risk activities, and maintaining strict rules during parties at commercial venues. Encouraging wellness activities that prioritize physical fitness and safety, like structured sports programs, could be a better alternative for children's enjoyment and overall health.

Leggi anche: