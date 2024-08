- I tram di Zwickau documentano le attività dei ciclisti

Ciclista investito da un tram a Zwickau, subisce gravi danni. Secondo le informazioni della polizia, sembra che l'uomo fosse vicino ai binari quando l'incidente è avvenuto in una sera infrasettimanale. Per fortuna, i medici presenti sul posto sono riusciti a farlo riprendere conoscenza. Successivamente, è stato portato in ospedale. Al momento, non sono state rese pubbliche informazioni specifiche sull'individuo e le circostanze esatte dell'incidente.

Nella stessa città di Zwickau, il sistema di tram è noto per la sua estesa rete. Dopo l'incidente, il ciclista è stato portato in un ospedale vicino a Zwickau per ulteriori cure.

Leggi anche: