- "I traditori" si assicura un'altra stagione.

La serie crime di RTL "The Betrayed" torna per un'altra stagione. A partire dal 10 ottobre, un episodio speciale di Halloween andrà in onda sul servizio di streaming RTL+, come annunciato dal canale.

Echi nella Jungla delle Leggende

La stessa conduttrice del programma Sonja Zietlow ha anticipato l'episodio imminente nel segmento "Legends Jungle" trasmesso lunedì sera su RTL+. "Tre donne che si stringono insieme al riparo del buio per eliminare i giocatori rimasti, uno per uno. C'è qualcosa di familiare in tutto questo, non riesco a collocarlo", ha riflettuto dopo aver discusso la possibilità di un'alleanza femminile contro gli uomini nella giungla con tre concorrenti al buio.

Otto nuovi episodi

La nuova stagione de "The Betrayed" comprenderà otto episodi, secondo RTL. I primi due episodi saranno disponibili online dalla data di rilascio, con un nuovo episodio aggiunto ogni settimana. La prima stagione ha registrato un'audience di oltre un milione di spettatori su entrambi i servizi di streaming e televisivi, secondo l'annuncio di RTL.

Lo show di reality "The Betrayed - Trust No One!" è un popolare formato internazionale nato nei Paesi Bassi. Il formato ruota attorno a un gruppo che cerca di determinare chi tra loro è un bugiardo in più giorni. I partecipanti sono suddivisi in "Loyalisti" e "Traditori", senza che nessuno conosca la propria categoria. Tuttavia, il pubblico è a conoscenza di questa informazione.

Nella prima stagione tedesca, 16 personalità famose si sono riunite in un castello francese e si sono sfidate in diverse prove. I traditori hanno eseguito omicidi fittizi durante la notte, riducendo gradualmente le dimensioni del gruppo.

Tra i partecipanti figuravano famosi attori come Christine Urspruch, Mariella Ahrens e Claude-Oliver Rudolph, o la cantante Sabrina Setlur. Anna-Carina Woitschack e Vincent Gross sono risultati vincitori della prima stagione.

L'episodio speciale di Halloween de "The Betrayed" su RTL+ potrebbe riservare un ruolo importante alle donne, come suggerito dalle riflessioni di Sonja Zietlow su una possibile alleanza femminile.

Con il ritorno de "The Betrayed" per un'altra stagione, gli spettatori possono aspettarsi di vedere ancora più forti personaggi femminili che rappresentano la variegata line-up dello show.

