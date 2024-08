I titoli erano il suo carburante, il matrimonio il suo zoo.

Richard Lugner, noto a molti come omonimo del suo centro commerciale, sarà ricordato anche per le sue apparizioni al Ballo dell'Opera di Vienna. Il 91enne ha giocato con il pubblico e i media, spesso nel ruolo del "clown" - ma spesso ne è uscito vittorioso.

Il suo palcoscenico era il Ballo dell'Opera di Vienna. In questo evento sfavillante con i suoi 5.000 ospiti, Richard "Mörtel" Lugner si crogiolava sotto i flash dei fotografi. Al suo fianco c'era una celebrità, una bellezza, o un accompagnatore esigente, come la "It Girl" del 2014 Kim Kardashian con le sue molte richieste speciali. Per somme discretamente non menzionate, donne famose lo accompagnavano al ballo - l'ultima essere Priscilla Presley, la vedova di Elvis.

Ma Lugner ha fatto anche notizia a giugno con il suo sesto matrimonio. Ha sposato Simone Reilaender, che era circa 50 anni più giovane di lui. In luglio ha subito un'operazione al cuore, dalla quale si è apparentemente ripreso bene. Ora, è morto all'età di 91 anni.

L'imprenditore era a volte scandalosamente imbarazzante, a volte quasi ingenuamente naive nella sua esibizione. Quando le telecamere erano accese, nulla sembrava troppo scomodo per lui. Nella reality TV show "The Lugners" su ATV, "Mörtel" ha rivelato la sua vita privata in circa 100 episodi a partire dal 2003.

Tra Emozioni Vere e Calcolate

Dalle litigate al Ballo dell'Opera alle foto di riconciliazione nella vasca da bagno, tutte le emozioni reali e calcolate sono state recitate davanti alle telecamere. "La mia passione è più calda del gulasch", ha citato da una canzone dell'operetta davanti alle telecamere in funzione.

Il suo cuore apparteneva particolarmente alle giovani donne. Questo è stato particolarmente evidente nel 2014 quando ha sposato la modella tedesca Cathy a Palazzo di Schönbrunn. Era 57 anni più giovane di lui.

Quando il matrimonio è finito due anni dopo, ha fatto riflettere Lugner, che ha detto di ricevere molte offerte da donne di 25-30 anni. Il suo target group ora sono le donne intorno ai 40 anni. "Quello è il più profondo", ha concluso.

Un cancro alla prostata diagnosticato nel 2016 potrebbe anche averlo fatto riflettere. Ha superato la malattia e è apparso sorprendentemente vitale in molte apparizioni. Per mantenere questo, si sottoponeva a iniezioni, cure del freddo e diete.

Il Zoo di Animali di Lugner

Tutte le sue fidanzate avevano nomi di animali, essendo chiamate "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri", ad esempio. Quando i reporter gli chiedevano di "Lugner's Petting Zoo", non lo prendeva come un affronto a lui o alla sua partner attuale.

Invece, Lugner raccoglieva ogni riga scritta su di lui, inclusi i commenti maligni. "Mi piace vedermi sul giornale", ha ammesso. Il suo ufficio era pieno di fascicoli contenenti articoli su Lugner.

Parlando dell'ufficio: la vita di Lugner non era solo fatta di piacere e uscite quasi quotidiane - era anche in ufficio fino alla fine, a lavorare. La "Lugner City" a Vienna, con i suoi più di 110 negozi e 56.000 metri quadrati di spazio affittabile, è l'opera della vita dell'ingegnere. Nella "Lugner City", le star del Ballo dell'Opera tenevano sessioni di autografi e conferenze stampa - assicurando l'eco mediatica del centro commerciale.

Clown invece di Cancelliere - eppure un Vincitore

Le incursioni politiche appartengono anche alla vita del leone della società. Nel 1998, si candidò alla carica di Presidente federale austriaco. Il costruttore ha ricevuto il 9,9% dei voti, che è stato considerato un buon risultato.

Questo non dovrebbe ripetersi, poiché le sue successive apparizioni televisive lo hanno reso uno zimbello nella società austriaca. Di conseguenza, nella sua seconda candidatura presidenziale nel 2016, ha ricevuto solo il 2,3% dei voti. "Sono il Kasperl e il Kasperl vince sempre" è stato il suo motto fallimentare.

Inoltre, le sue annuali apparizioni al Ballo dell'Opera non erano così lisce come sembravano in superficie. Da un lato, Lugner spesso aveva qualche tensione con le marachelle dei suoi ospiti, dall'altro lato, la società che si considerava veramente nobile non era contenta del guest più appariscente. "Non gli piaccio lì, ma il Ballo dell'Opera trae beneficio da me", ha detto Lugner una volta.

Guardando indietro alla sua vita come capo di una società di costruzioni, proprietario di un centro commerciale e spesso oggetto di scherno come personaggio sfarzoso che avrebbe fatto di tutto per un titolo, Lugner ha detto alcuni anni fa: "Tutto è andato bene per me - tranne le donne".

