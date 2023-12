I titolari dei Suns brillano contro i Mavericks; gli Heat vincono contro i Sixers privi di Joel Embiid

L'eccezionale partita della stella di Dallas Luka Doncic - 45 punti, 12 rimbalzi e otto assist - non è bastata ai Mavs per superare una squadra coesa come quella dei Suns, che ha visto sei giocatori finire in doppia cifra.

"Dobbiamo solo far sì che qualcuno si unisca alla festa", ha dichiarato l'allenatore dei Mavericks Jason Kidd a ESPN.

Doncic ha segnato più punti di tutti gli altri titolari dei Mavs, che hanno realizzato solo 39 punti. Nonostante la sua prestazione individuale, Phoenix ha condotto la partita fino alla fine, dimostrando di essere la favorita della serie.

Deandre Ayton ha segnato 25 punti e Devin Booker ha segnato il suo ritorno in squadra dopo tre partite di assenza per infortunio con 23 punti, nove rimbalzi e otto assist.

I Suns hanno iniziato la partita velocemente, portandosi in vantaggio per 18-6 a metà del primo quarto, prima che gli sforzi di Doncic e dell'attaccante Maxi Kleber, autore di 19 punti, trascinassero i Mavs a meno di quattro punti a metà partita.

"Penso che la nostra difesa ci abbia fatto perdere la partita oggi", ha detto Doncic. "Il nostro inizio in difesa è stato terribile, e dobbiamo cambiarlo. So che possiamo giocare una difesa migliore".

Phoenix ha trovato una marcia in più dopo l'intervallo e ha allungato il vantaggio a 21 punti all'inizio del quarto quarto, prima che un ultimo tentativo dei Mavs rendesse il punteggio più rispettabile.

"Ci prendiamo la vittoria", ha detto il playmaker dei Suns Chris Paul, che ha contribuito con 19 punti e 5 rimbalzi. "Non sarà sempre bello. Abbiamo giocato bene per la maggior parte della partita. Domani guarderemo il filmato e vedremo cosa dobbiamo fare di diverso per gara 2".

Gli Heat si aggiudicano gara 1 contro i Sixers

Nella Eastern Conference, invece, gli Heat hanno vinto una partita combattuta contro i Sixers privi del loro talismano Joel Embiid, che si sta riprendendo dalla frattura orbitale e dalla commozione cerebrale subite nei minuti finali di gara 6 contro i Toronto Raptors.

In assenza di Embiid, i suoi compagni di squadra dei Sixers hanno faticato. L'MVP del 2018 James Harden è stato tenuto a soli 16 punti - 12 dei suoi 13 tentativi di tiro in porta sono stati contestati e ha subito un doppio gioco per nove volte. Il resto dei 76ers non è andato molto meglio, tirando 6 volte su 34 da tre punti e concedendo 15 turnover che hanno fruttato 22 punti agli Heat.

"Ovviamente non cerchiamo di sbagliare i tiri, ma le cose che possiamo controllare sono i rimbalzi e il fatto di non girare la palla", ha detto Harden a ESPN. "Sono cose che possiamo controllare e quando lo faremo la prossima partita avremo maggiori possibilità di vincere".

Inizialmente nessuna delle due squadre ha controllato la partita. Gli Heat hanno aperto un vantaggio che ha raggiunto i 12 punti nel primo quarto, prima che i 76ers reagissero e si portassero in vantaggio 51-50 a metà partita, mentre Miami ha fatto 1 su 9 dal campo negli ultimi sei minuti del primo tempo.

"Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo reagito", ha dichiarato Doc Rivers, allenatore dei Sixers, secondo quanto riportato dall'NBA. "Mi è piaciuto come siamo usciti all'inizio del terzo quarto... e poi non mi è piaciuto il resto della partita da quel momento in poi".

Guidati da Tyler Herro dalla panchina - che ha segnato 25 punti e ha fatto 4 su 6 dalla profondità - e da Bam Adebayo - che ha chiuso con 24 punti e 12 rimbalzi - gli Heat hanno recuperato fino alla fine. Un 10-0 nel terzo periodo e un 13-2 nel quarto sono stati sufficienti a garantire la vittoria.

"Sono un'ottima squadra anche senza Embiid", ha dichiarato l'allenatore di Miami Erik Spoelstra ai giornalisti dopo la partita. "Siamo solo riusciti a organizzarci nel secondo tempo. Lo abbiamo fatto con un po' più di riflessione e disciplina, e questo sforzo in più ha acceso tutti i membri della squadra".

La seconda partita di entrambe le serie si disputerà mercoledì.

