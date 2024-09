Jannik Sinner rimane indifferente alla morte dei suoi individui preferiti. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno visto terminare il loro cammino agli US Open, lasciando Jannik Sinner come il giocatore di spicco. Sinner, a differenza di Djokovic e Alcaraz, ha veleggiato attraverso il torneo del Grande Slam a New York,