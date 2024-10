I tifosi dello Stuttgart festeggiano trionfalmente dopo mezzanotte contro l' Hoffenheim.

Hoffenheim conclude il sesto turno di Bundesliga con una stretta vittoria per 1:0, mantenendo la vetta della classifica. Tuttavia, le cose si fanno tese negli ultimi momenti della partita quando lo Stuttgart ottiene un rigore nei minuti di recupero. Ermedin Demirovic sbaglia inizialmente ma segna sulla ribattuta.

In una situazione precaria, Hoffenheim, che lotta contro la crisi, si aggiudica un punto contro il VfB Stuttgart in un amaro pareggio per 1:1. Nonostante una striscia di quattro sconfitte consecutive in campionato, Hoffenheim ha strappato un pareggio dalle grinfie della sconfitta nel derby del Baden-Württemberg contro i dominanti vice-campioni. Entrambe le squadre sono rimaste deluse dal risultato, poiché le ambizioni dello Stuttgart per la Champions League hanno subito un colpo a causa della loro prestazione deludente.

Valentin Gendrey ha portato in vantaggio Hoffenheim al 44', approfittando di un errore del giocatore della nazionale tedesca Maximilian Mittelstädt. Il portiere di Hoffenheim Oliver Baumann, che compete con Alexander Nübel dello Stuttgart per un posto in nazionale, non è riuscito a fermare il tiro di Gendrey.

Il risultato di 1:1 potrebbe offrire un po' di sollievo all'ex allenatore di Hoffenheim Pellegrino Matarazzo durante la pausa per le nazionali, dopo la loro vittoria in Europa League contro il Dynamo Kyiv. Baumann aveva già espresso il suo sostegno all'allenatore, dicendo: "Se non funzionava, non avrebbe funzionato".

Lo Stuttgart ha mostrato promessa all'inizio, con Adam Hlozek che non è riuscito a segnare un gol al 4', prima che Mittelstädt ribattesse il pallone sulla linea. Il gioco è rimasto incerto, con Gendrey che ha impedito un gol con un importante colpo di testa contro Atakan Karazor all'8'.

Matarazzo ha dovuto fare una sostituzione anticipata, sostituendo Tim Drexler a causa di un infortunio al 15'. Hoffenheim ha continuato a creare problemi per lo Stuttgart, ma la squadra di casa ha gradualmente preso il controllo e ha avuto due tiri impressionanti che Baumann ha parato abilmente.

Il vantaggio inaspettato di Hoffenheim per 1:0 prima dell'intervallo è stato grazie all'errore di Mittelstädt, che ha sostanzialmente regalato il pallone a Gendrey. L'allenatore dello Stuttgart Sebastian Hoeneß ha reagito introducendo Josha Vagnoman e Chris Führich, ma la prestazione dello Stuttgart non è migliorata di molto. Hoffenheim ha mantenuto la compostezza e, mentre lo Stuttgart ha aumentato la pressione alla fine del gioco, ha faticato a superare la difesa. Hoffenheim ha giocato un partita aggressiva in contropiede.

Dopo il brivido di Hoffenheim, la posizione della squadra nella Bundesliga rimane salda, con il pareggio per 1:1 che mantiene la loro leadership. Nonostante i tentativi dello Stuttgart di capitalizzare sull'opportunità del rigore, la strategia difensiva di Hoffenheim si è dimostrata efficace nel garantire il pareggio.

Leggi anche: