- I tifosi dell'Hoffenheim esprimono il loro malcontento nei confronti della dirigenza del club

Sostenitori di TSG 1899 Hoffenheim hanno organizzato proteste contro le ultime decisioni del club riguardo al personale, esibendo striscioni. I tifosi fedeli del Kraichgauer hanno scelto di non offrire il loro solito caloroso sostegno alla squadra prima della partita di apertura della Bundesliga contro Holstein Kiel allo stadio Sinsheim.

Le autorità non avevano completamente scartato la teoria che un gruppo di circa 20-40 estremisti con cartelli provocatori potesse far terminare la partita questa settimana. Uno striscione esibito nella tribuna sud recitava, "Volete voi l'abbandono della partita, così non farete la figura degli sciocchi."

"Sostegno gettato via"

La massiccia sostituzione della maggior parte del direttivo attorno al direttore generale Alexander Rosen alla fine di luglio aveva indignato i tifosi di Hoffenheim. Hanno anche lanciato attacchi personali contro il socio di maggioranza Hopp sui cartelli. Secondo le dichiarazioni del club questa settimana, la situazione è "escalata" e non c'è alcuna comunicazione tra la base dei tifosi e il club.

Come primo passo, la TSG ha rimosso una zona designata per i tifosi nello stadio. "Fingere la vittima - gettare via i propri tifosi", recitava un altro striscione. I gruppi di tifosi avevano annunciato prima della prima partita in casa che non avrebbero eseguito la celebrazione prevista per il 125° anniversario del club e avrebbero sospeso il sostegno alla squadra.

Lo stadio era quasi vuoto e i tifosi ospiti di Kiel erano i più rumorosi. Ci sono stati alcuni applausi nel settore dei tifosi dopo il goal su penalty di Andrej Kramaric.

