I tifosi del Manchester United protestano contro i proprietari statunitensi per il rinvio della partita di Premier League contro il Liverpool

"A seguito della violazione della sicurezza all'Old Trafford, la partita Manchester United-Liverpool è stata rinviata", ha dichiarato la Premier League in un comunicato.

"Questa è una decisione collettiva della polizia, di entrambi i club, della Premier League e delle autorità locali".

La Greater Manchester Police (GMP) ha dichiarato che oltre 1.000 manifestanti si sono radunati all'Old Trafford, mentre circa altre 200 persone si sono riunite fuori dal The Lowry Hotel, a Salford, dove i giocatori dello United alloggiavano in vista della partita.

Due agenti sono stati feriti: uno è stato attaccato con una bottiglia e ha riportato una ferita significativa al volto, che ha richiesto un trattamento ospedaliero d'urgenza", si legge in un comunicato del GMP.

Molti sostenitori del Manchester United sono scontenti del tentativo fallito del club di entrare nella Super League europea il mese scorso. La famiglia Glazer, che possiede anche i Tampa Bay Buccaneers della NFL, gestisce il club.

La Premier League ha dichiarato che la decisione di rinviare la partita è stata presa per garantire "la sicurezza di tutti all'Old Trafford".

"Comprendiamo e rispettiamo la forza dei sentimenti, ma condanniamo tutti gli atti di violenza, i danni criminali e gli sconfinamenti, soprattutto alla luce delle violazioni COVID-19 ad essi associate", ha dichiarato la Premier League nel suo comunicato.

I tifosi hanno molti canali per far conoscere le loro opinioni, ma le azioni di una minoranza viste oggi non hanno alcuna giustificazione".

Siamo solidali con la polizia e gli steward che hanno dovuto affrontare una situazione pericolosa che non dovrebbe avere spazio nel calcio".

"La riorganizzazione dell'incontro sarà comunicata a tempo debito".

Il Manchester United ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce il diritto dei tifosi alla "libera espressione e alla protesta pacifica".

"Tuttavia, ci rammarichiamo per il disturbo alla squadra e per le azioni che hanno messo in pericolo altri tifosi, il personale e la polizia. Ringraziamo la polizia per il suo sostegno e la assisteremo in ogni successiva indagine", ha aggiunto il comunicato dello United.

Le proteste all'esterno dell'Old Trafford e del Lowry Hotel sono state caratterizzate da lancio di razzi e bottiglie contro gli agenti, ha dichiarato la GMP.

"I manifestanti all'esterno dell'Old Trafford sono diventati particolarmente aggressivi e antagonisti nei confronti della polizia, prima che un gruppo di circa 100 persone forzasse l'ingresso al campo e alcuni membri dello staff dello United fossero costretti a chiudersi nelle stanze", ha aggiunto la GMP.

Alla fine i manifestanti sono stati allontanati, ma fuori dallo stadio, secondo il GMP, "l'ostilità è cresciuta con il lancio di bottiglie e barriere contro gli agenti e i cavalli".

L'Assistente Capo della Polizia di Stato Russ Jackson ha descritto il comportamento dei manifestanti - sia all'Old Trafford che al Lowry Hotel - come "sconsiderato e pericoloso".

"Le azioni di coloro che hanno manifestato oggi ci hanno costretto a sottrarre agenti alla polizia di prima linea e a richiedere il supporto delle forze vicine per evitare che il disordine peggiorasse", ha dichiarato Jackson.

In diversi momenti sono state lanciate bottiglie e barriere, gli agenti sono stati aggrediti e le persone hanno scalato la struttura dello stadio creando rischi per loro stessi e per gli agenti".

"Abbiamo avviato un'indagine e lavoreremo a stretto contatto con i partner per assicurarci di stabilire tutte le circostanze degli eventi di oggi e perseguire i responsabili".

Super League

Il Manchester United - e il Liverpool - erano due dei 12 club che il mese scorso avevano annunciato l'intenzione di staccarsi dall'attuale formato delle competizioni UEFA e di creare la propria Super League europea, prima che il progetto si disfacesse rapidamente.

"Siamo disgustati, imbarazzati e arrabbiati per le azioni del proprietario in relazione alla pianificazione, alla formazione e all'annuncio della Super League europea", ha dichiarato il Manchester United Supporters Trust in occasione di una riunione d'emergenza del forum dei tifosi tenutasi venerdì.

"Ancora una volta questo dimostra chiaramente che i proprietari del club sono interessati solo a massimizzare i propri profitti e non si preoccupano né rispettano le opinioni dei tifosi del Manchester United".

Durante l'incontro, il vicepresidente esecutivo uscente del Manchester United, Ed Woodward, ha dichiarato che il club non "cerca alcun rilancio dei piani della Super League".

"So che vi sentirete arrabbiati e delusi per la mancanza di consultazione e per il modo in cui la proposta non ha riconosciuto il principio vitale della competizione aperta. Una discussione adeguata ci avrebbe aiutato a evitare l'errore che abbiamo commesso", ha aggiunto Woodward.

"Come ha detto Joel [Glazer]... non abbiamo dato abbastanza peso ai principi essenziali e alle tradizioni del merito sportivo che sono così vitali per il calcio non solo nelle competizioni nazionali ma anche in quelle europee dalla metà degli anni '50".

Se la partita non fosse stata rinviata e il Manchester United fosse stato battuto dal Liverpool, il Manchester City sarebbe stato confermato campione della Premier League.

