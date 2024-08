- I tifosi del Borussia Dortmund (BVB) stanno esprimendo il loro malcontento per l'accordo Rheinmetall.

Il Borussia Dortmund cerca la vittoria nella partita inaugurale, i tifosi esprimono il loro malcontento per i carri armati Nella prima partita della stagione della Bundesliga per il Borussia Dortmund, il ventenne Jamie Gittens, ora noto come Jamie, si distingue, segnando due gol. Questo regala al nuovo allenatore Nuri Sahin