I tifosi dei Kansas City Chiefs donano 178.000 dollari all'ospedale pediatrico di New York dopo la vittoria nei playoff contro i Buffalo Bills

I tifosi dei Chiefs hanno iniziato a donare martedì all'Oishei Children's Hospital di Buffalo, New York, in tranche da 13 dollari, ha twittato l'ospedale. I 13 dollari rappresentavano i 13 secondi di drive che i Chiefs hanno fatto per mandare la partita ai supplementari.

Mercoledì, le donazioni hanno raggiunto un totale di 178.000 dollari da parte di circa 9.800 donatori, ha twittato l'ospedale.

"Grazie a tutti!", ha twittato l'ospedale. "Queste donazioni aiutano a far fronte alle continue necessità e assicurano alla nostra squadra gli strumenti, la formazione e i programmi per curare i bambini di WNY [Western New York]".

Domenica i Chiefs affronteranno i Cincinnati Bengals nella partita del campionato AFC.

La Bills Mafia è nota per le donazioni che fa dopo le partite per vari motivi, a volte anche per dimostrare qualcosa. A dicembre, la Bills Mafia ha iniziato a fare donazioni di 17 dollari all'organizzazione no-profit VIA: Visually Impaired Advancement di Buffalo dopo la sconfitta per 33-27 ai supplementari contro i Tampa Bay Buccaneers, secondo quanto riportato dall'affiliata della CNN WKBW.

Le donazioni sono state fatte come modo per schernire gli arbitri, che secondo i tifosi "hanno sbagliato le chiamate contro i Tampa Buccaneers, tra cui due su (il wide receiver dei Bills) Stefon Diggs nella zona di meta", ha detto l'affiliato.

Nel gennaio 2021, i Bills hanno sconfitto i Baltimore Ravens per 17-3 nel divisional round della AFC. La mafia ha festeggiato la vittoria donando all'associazione benefica preferita dal quarterback dei Ravens Lamar Jackson, Blessings in a Backpack, perché Jackson si era infortunato durante la partita.

Secondo l'affiliata della CNN WLKY, le donazioni hanno raggiunto un totale di almeno 75.000 dollari.

Ben Morse della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com