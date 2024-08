- I tifosi degli Oasis sono significativamente aggravati a causa dell'enorme affluenza di biglietti acquistati online.

I fan hanno atteso con impazienza il ritorno di Oasis per 15 lunghi anni, e quando finalmente è arrivato il momento per i biglietti del tour di andare in vendita, si è scatenato il caos. I fan si sono imbattuti in numerosi problemi nel tentativo di acquistare biglietti online già prima dell'inizio delle 9:00 del mattino nel Regno Unito. Il sito web del servizio di vendita dei biglietti SJM Concerts di Manchester ha visualizzato un messaggio di errore, chiedendo ai fan di "resistere con noi."

Le cose non sono migliorate in Irlanda, dove la vendita è iniziata un'ora prima. La piattaforma di Ticketmaster ha riscontrato problemi, lasciando i fan frustrati e impossibilitati ad acquistare i biglietti nonostante le ore di attesa. Altri siti web di vendita dei biglietti sono temporaneamente caduti sotto la pressione.

L'entusiasmo per il tour globale di Oasis

La frustrazione è esplosa in alcuni spiritosi commenti sui social media. Il popolare cantante britannico James Blunt, noto per il suo senso dell'umorismo sarcastico, ha scritto su X con un poster del tour, dicendo: "Chi ha bisogno di Oasis... Sto aspettando il tour del giubileo invece." L'album di debutto di Blunt è uscito a ottobre 2004.

I fan non hanno potuto fare a meno di prendere in giro le famose faide tra i fratelli Gallagher. Uno ha scritto: "Purtroppo, Oasis si è sciolto mentre eri in fila."

Oasis ha confermato il loro tour di ritorno per il 2025 martedì, con 17 concerti previsti nel Regno Unito e in Irlanda. Sono previsti ulteriori concerti al di fuori dell'Europa nella seconda metà dell'anno. Questi concerti segneranno il primo dal famoso litigio tra Noel e Liam Gallagher nel 2009. Oasis è stato formato a Manchester nel 1991 e viene considerato un pilastro dell'era del Britpop, con i loro album carichi di successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Sabato, Oasis ha avvertito i fan su X di non acquistare biglietti da piattaforme non autorizzate in quanto sarebbero stati invalidati. Alcuni fan avevano già acquistato biglietti attraverso una lotteria di prevendita esclusiva venerdì, che in seguito sono stati messi in vendita online a prezzi esorbitanti, fino a £6.000 (€7.100). Official

Leggi anche: