I Texas Longhorns superano i Georgia Bulldogs per conquistare la prima posizione nella classifica AP Top 25 per la prima volta in sedici anni.

I Longhorns salgono al di sopra dei Bulldogs della Georgia alla vetta della classifica AP Top 25, grazie alla difficile vittoria per 13-12 sui Wildcats del Kentucky della squadra di Smart. Si tratta della prima volta in questa stagione che una squadra diversa dai Bulldogs occupa la prima posizione.

Nel 2008, il Texas ha occupato per l'ultima volta la posizione di vertice, ma il loro dominio è terminato dopo tre settimane consecutive al primo posto, a seguito di una sconfitta per 39-33 contro i Texas Tech negli ultimi secondi.

Tra i 63 giornalisti e commentatori sportivi, 35 hanno votato per il Texas come leader, mentre 23 hanno sostenuto i Bulldogs.

I Buckeyes dell'Ohio State hanno mantenuto la loro posizione al terzo posto, non avendo giocato durante il weekend. La loro impressionante vittoria per 56-0 sui Broncos della Western Michigan è ancora fresca nella memoria dei cinque votanti, che li hanno messi al primo posto.

I Hurricanes della Miami e i Huskies del Northern Illinois hanno registrato i maggiori progressi, salendo di due posizioni rispettivamente all'8° e al 23° posto, grazie alle loro eccezionali prestazioni contro Ball State e Notre Dame.

I Nittany Lions della Penn State hanno invece subito un lieve calo, scendendo al 10° posto, probabilmente influenzati dalla loro settimana di riposo.

L'ascesa del Texas

Il quarterback Quinn Ewers è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio addominale durante la partita del Texas contro UTSA, aprendo le porte all'ingresso di Arch Manning. Manning, nipote di Peyton e Eli Manning, ha offerto una prestazione impressionante, completando quattro passaggi da touchdown e realizzando una corsa da 67 yard per un altro punto, la più lunga corsa di un quarterback del Texas da quando Vince Young l'ha realizzata quasi 20 anni fa.

Nel frattempo, i Bulldogs si sono affidati al running back Trevor Etienne, che è tornato in campo dopo un infortunio alla spalla, per aiutare a conquistare la vittoria contro il Kentucky. In svantaggio di 9-6 all'inizio del quarto quarto, Trevor Etienne ha contribuito con 50 yard, aprendo la strada al touchdown della vittoria di Branson Robinson.

Anche se la vittoria per 13-12 ha esteso la striscia di vittorie stagionali della Georgia a 42, non è stata sufficiente per mantenere la loro posizione al primo posto nella classifica AP.

La classifica AP Top 25

Texas Longhorns (3-0) Georgia Bulldogs (3-0) Ohio State Buckeyes (2-0) Alabama Crimson Tide (3-0) Ole Miss Rebels (3-0) Tennessee Volunteers (3-0) Missouri Tigers (3-0) Miami Hurricanes (3-0) Oregon Ducks (3-0) Penn State Nittany Lions (2-0) USC Trojans (2-0) Utah Utes (3-0) Kansas State Wildcats (3-0) Oklahoma State Cowboys (3-0) Oklahoma Sooners (3-0) LSU Tigers (2-1) Notre Dame Fighting Irish (2-1) Michigan Wolverines (2-1) Louisville Cardinals (2-0) Iowa State Cyclones (2-0) Clemson Tigers (1-1) Nebraska Cornhuskers (3-0) Northern Illinois Huskies (2-0) Illinois Fighting Illini (3-0) Texas A&M Aggies (2-1)

