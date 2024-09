I testimoni riferiscono che un cliente si e' fatto aggressivo, causando la morte di un membro dello staff della Waffle House, secondo le forze dell'ordine.

Il patron ha manifestato un comportamento aggressivo e ha rivolto parole oscene al personale di un Waffle House a Laurinburg, North Carolina, come riportato in un aggiornamento della polizia condiviso su Facebook.

Dopo aver ricevuto il suo pasto, l'individuo ha iniziato a dirigersi verso il suo veicolo, ma poi ha fatto dietrofront e ha sparato due colpi, secondo quanto riferito dalla polizia.

L'uomo è poi fuggito, secondo le autorità. Al momento, il sospetto non è stato ancora catturato.

Purtroppo, un dipendente di 18 anni del Waffle House è stato trasportato in ospedale e successivamente dichiarato morto, come dettagliato nella dichiarazione.

Questo episodio segue una serie di conflitti che hanno portato a morti in ristoranti.

Nel 2022, un dipendente di Subway è morto dopo una discussione sull'eccesso di maionese, come rivelato dalla polizia all'epoca. Un dipendente di McDonald's è stato anche preso di mira con colpi di arma da fuoco nel 2020 dopo aver insistito per far uscire un cliente a causa delle precauzioni contro il coronavirus in vigore.

