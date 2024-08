- I testimoni dell'Agenzia Antidoping (WADA) conservano il potere di presentare appello.

L'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) esaminerà inizialmente con attenzione la decisione nel caso del numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner. WADA ha confermato questo all'agenzia di stampa tedesca su richiesta. L'agenzia ha mantenuto l'opzione di portare la questione al Tribunale Arbitrale dello Sport a Lausanne se necessario, poiché è con sede a Montreal, Canada.

Il contendente Kyrgios si pronuncia a favore di un divieto

Sinner è stato trovato positivo per il proibito anabolizzante Clostebol due volte in marzo. Nonostante ciò, il 23enne non è stato sanzionato. Secondo l'organizzazione tennis responsabile ITIA, un tribunale indipendente ha assolto l'italiano lo scorso giovedì. Il campione dell'Open d'Italia non è stato dimostrato aver utilizzato intenzionalmente la sostanza proibita.

Al momento della scrittura, l'Agenzia Italiana Anti-Doping non ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, anche essa ha l'autorità di contestare la decisione dell'ITIA, come menzionato nell'annuncio dell'ITIA stessa.

Il tennista australiano Nick Kyrgios ha espresso il suo disaccordo con la decisione dell'ITIA su X, precedentemente Twitter. "Ridicolo - indipendentemente dal fatto che sia stato intenzionale o premeditato. Risulti positivo per una sostanza proibita (steroide)... dovresti essere sospeso per due anni", ha scritto il 29enne, che ha raggiunto la finale del classico sull'erba di Wimbledon nel 2022.

Sinner si è difeso in un post sui social media, sostenendo che la sostanza è entrata nel suo sistema attraverso il suo fisioterapista. Il caregiver avrebbe utilizzato uno spray al Clostebol, disponibile senza prescrizione in Italia, per trattare una ferita al dito di Sinner.

L'ITIA ha considerato plausibile la spiegazione del fisioterapista, decidendo così di non sospendere provvisoriamente Sinner. Dopo ulteriori indagini dell'organizzazione, non sono state apportate modifiche alla questione.

A causa dei risultati positivi del test, Sinner ha rinunciato al premio in denaro e ai punti per il torneo ATP di Indian Wells, dove ha raggiunto le semifinali a marzo e il test positivo è avvenuto.

Non sono completamente convinto dell'esplicazione del fisioterapista, ma sembra che sia stata sufficiente per l'ITIA per assolvere Sinner. Despite the strong criticism of Kyrgios, la decisione remains unchanged.

Leggi anche: