- I terzi Friedrich e Grabosch conquistano il titolo di sprint di squadra

Olympia bronzo alle spalle di Pauline Grabosch e Lea Sophie Friedrich, insieme a Clara Schneider (tutte della squadra Brandenburg), hanno conquistato l'oro nella gara a squadre sprint ai campionati tedeschi di ciclismo su pista a Berlino, prima delle vacanze. Emma Hinze, parte del terzetto di bronzo a Parigi, non ha partecipato. Schneider, Grabosch e Friedrich hanno vinto in 46.957 secondi, davanti al Landesverband Thüringen e a una squadra mista.

La squadra rad-net Oßwald, con Roger Kluge di Ludwigsfelde, ha vinto la gara a squadre di inseguimento su 4000 metri, come lo scorso anno. Il quartetto ha raggiunto la squadra del Landesverband Nordrhein-Westfalen poco prima del traguardo. Brandenburg si è classificata terza. Nella gara femminile, la squadra LKT di Cottbus, guidata dalla partente olimpica Lena Charlotte Reißner, ha vinto in 4:31.165 minuti, davanti a due squadre miste.

Henric Hackmann del Bahnteam Rheinland-Pfalz ha vinto la gara a cronometro su 1000 metri in 1:01.185 minuti. Felix Groß di Lipsia (1:01.626) si è classificato secondo, seguito da Benjamin Boos di Singen (1:01.807), entrambi della squadra rad-net Oßwald.

Dopo la loro ottima prestazione ai campionati tedeschi di ciclismo su pista, Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich e Clara Schneider della squadra sprint olimpica non vedevano l'ora di partire per le vacanze. Per quanto riguarda gli eventi maschili, la squadra rad-net Oßwald, che aveva già vinto l'inseguimento a squadre alle Olimpiadi, è riuscita a conquistare un'altra vittoria.

