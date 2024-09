I tennisti tedeschi cogliono l'occasione per vendicarsi

Lo scorso anno, il Canada ha trionfato nella Coppa Davis, sconfiggendo il talento tedesco del tennis durante i quarti di finale. Questa volta, la squadra tedesca, guidata da Michael Kohlmann come Bundestrainer, ha l'opportunità di riguadagnare il loro onore. Tuttavia, rimane incerto su chi Kohlmann possa fare affidamento per il supporto.

La Germania e il Canada si scontreranno nei quarti di finale del torneo finale a Malaga dal 19 al 24 novembre. La Germania è riuscita a qualificarsi come seconda del gruppo C dietro gli Stati Uniti, mentre il Canada ha ottenuto la vittoria nel gruppo D, sconfiggendo l'Argentina, la Gran Bretagna e la Finlandia senza alcuna macchia. Questo incontro segna un remake del quart di finale del 2022, dove la Germania ha subito una sconfitta per 1:2 e il Canada ha conquistato il titolo.

"Questa è una sfida significativa. Siamo entusiasti di affrontare questa opportunità di rivalsa, due anni dopo nello stesso luogo. Con Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, hanno due giocatori di élite", ha dichiarato Kohlmann.

Guidata da Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann e la formidabile coppia di doppio Kevin Krawietz e Tim Puetz, la Germania si è qualificata per il torneo in Cina grazie alle vittorie sulla Slovacchia e sul Cile. La loro partita contro gli Stati Uniti per il primo posto è finita in una sconfitta per 1:2. Al momento, non è chiaro quali giocatori Kohlmann avrà a disposizione a Malaga. Il miglior giocatore Alexander Zverev non ha ancora contattato il Bundestrainer, ma ha indicato che ciò sarebbe cambiato prima dell'inizio della Laver Cup a Berlino.

I campioni in carica dell'Italia affronteranno l'Argentina, gli Stati Uniti si sfideranno contro l'Australia e la Spagna si scontrerà con i Paesi Bassi nei quarti. Durante il torneo di qualificazione a Manchester, giocatori come Auger-Aliassime (classificato 21° a livello globale) e Shapovalov (classificato 101°) hanno rappresentato il Canada. Se la Germania dovesse qualificarsi per le semifinali, potrebbe dover affrontare la Spagna e il campione di French Open e Wimbledon Carlos Alcaraz, o i Paesi Bassi.

