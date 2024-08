- I tempi inquietanti a Solingen

Dopo una lunga giornata a zonzo per la città, le fiammelle delle candele tremolano fuori da una chiesa a Solingen, lottando per non essere spente. Fa sorprendentemente freddo, con un vento forte che soffia, cosa insolita per agosto. La gente continua ad arrivare e ad accendere nuove candele. E su un grande cartello, c'è scritto "Perché?"

A seguito di un violento attacco con coltello che ha causato tre morti alla festa della diversità di Solingen venerdì sera, la città e i suoi circa 160.000 residenti sono stati colpiti in modi che non si aspettavano. Non è stato fino a tarda sera di sabato che un 26enne siriano è stato fermato, ritenuto il responsabile. Era coperto di sangue.

Al luogo del delitto, ancora isolato, Philipp Müller si trova il giorno successivo, organizzando un evento che non c'è più. Müller ha giocato un ruolo nella pianificazione del 650º anniversario di Solingen. Quella fatidica sera di venerdì, è stato chiamato. Ha visto persone rianimate. Ha visto corpi senza vita.

Müller ha anche descritto le immagini orribili che lo hanno perseguitato per tutto il giorno precedente. Stranamente, è riuscito a concentrarsi sull'organizzazione dell'evento. Gli strumenti musicali erano ancora allestiti sul palco dove è avvenuto l'attacco. Sperava di restituirli alla band. Le luci del palco erano ancora accese. "Abbiamo suggerito di spegnerle, ma la polizia ha detto di no. È una scena del crimine", ha spiegato Müller, riconoscendo l'importanza di raccogliere le prove. Tuttavia, non poteva fare a meno di sentirsi scoraggiato da tutta la situazione.

Solingen ha vissuto un'esperienza traumatichella dopo l'attacco con il coltello. Per un po', il responsabile è rimasto sconosciuto. Non c'erano immagini di sorveglianza per aiutare le indagini. L'incertezza sulla sua posizione ha contribuito all'atmosfera tesa.

La stessa notte, il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) è arrivato. Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha richiesto severe punizioni per il responsabile. Il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) è arrivata sabato, insieme al presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU) e al ministro dell'Interno Reul. Ha definito l'attacco "vergognoso" e ha ripetuto: "Non ci lasceremo dividere in momenti come questo, ma staremo insieme e ci rifiuteremo di farci dividere dalla nostra società da un attacco abominevole".

Tuttavia, la comunità era turbata da più di semplici divisioni. Si preoccupavano anche della loro sicurezza. Le autorità non erano in grado di offrire alcuna rassicurazione ai cittadini ansiosi. C'erano immagini sicure e pubblicabili del colpevole? No. Cosa poteva aver motivato un atto così orribile? Era ancora sconosciuto. I social media erano in fiamme con le speculazioni.

Temendo la divisione e una potenziale minaccia, altre città hanno scelto di cancellare i loro festival. La paura e la rabbia si sono diffuse a Solingen. Molti locali hanno iniziato a pensare alla loro sicurezza: il colpevole era ancora in città o era già fuggito? C'erano anche alcuni resoconti che suggerivano quest'ultima ipotesi.

In seguito alle indagini, la polizia ha scoperto che il sospetto si è arreso sabato sera, a pochi metri dal luogo del delitto. A Solingen stessa. Non è stato trattenuto a Berlino, Amburgo o all'estero, ma nel cuore della città.

Come riportato da "Der Spiegel", il sospetto è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha richiesto l'asilo. Questi dettagli sono stati subsequently confermati dall'agenzia di stampa tedesca. La sua espulsione l'anno precedente è fallita. L'organizzazione terroristica IS ha rivendicato l'atto.

L'ansia e la rabbia hanno iniziato a diffondersi in città. "Solingen sembra essere spesso sotto i riflettori del pubblico", ha osservato un residente con rassegnazione. Infatti, negli ultimi mesi, si sono verificati tre incidenti tragici: l'incendio in un appartamento mansardato in marzo, apparentemente appiccato da un ex inquilino, l'esplosione in giugno causata da un uomo che ha lasciato cadere una bottiglia contenente una sostanza vicino a un'attività di Solingen e l'attacco con il coltello del 1993 in cui cinque donne e bambine turche sono state uccise da estremisti di destra.

Nessuno di questi incidenti avrebbe dovuto offuscare i festeggiamenti per il 650º anniversario. Invece, Solingen sperava di proiettare un'immagine positiva, definendosi "La città della lama della Germania", grazie alla sua ricca storia nella produzione di lame. La città è anche sede del "Museo tedesco della lama". Tuttavia, affrontare gli eventi recenti si è rivelato una sfida enorme.

Non solo Solingen sarebbe stata influenzata da questi eventi, ma avrebbe anche innescato discussioni politiche a livello nazionale. La frequenza degli attacchi con il coltello ha recentemente spinto il ministro dell'Interno Faeser a proporre leggi sulle armi più severe. Tuttavia, queste proposte non sono ancora state completamente accettate, con l'FDP che si oppone. Inoltre, le elezioni statali della Sassonia e della Turingia sono previste per la settimana successiva, con la migrazione già un tema rilevante.

Il organizzatore del festival Philip Müller, francamente, non si arrende. Quando gli viene chiesto se ci sarà una celebrazione l'anno prossimo alla luce degli ultimi eventi, risponde: "Assolutamente, perché no! Conosci il ritornello: dopo la festa, prima della festa. Sono tutto metallo qui". Ora sta per parlare con tutti quelli coinvolti. "Vedremo come organizzare un'altra festa qui ad agosto dell'anno prossimo".

